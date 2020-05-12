فرنسا تقود تحركا أوروبيا لمعاقبة إسرائيل

الاتحاد الأوروبي يتوعد إسرائيل برد صارم على ضم الضفة الغربية وغور الأردن، أردوغان يعلن تشغيل سد "إليسو"، السلطات اللبنانية تحذر من موجة جديدة لفيروس كورونا، الجزائر تنتج جهاز كشف "كورونا" خلال ربع ساعة.

بدأت فرنسا بحشد موقف أوروبي موحد يرفض ضم إسرائيل لأراضي الضفة الغربية وغور الأردن، متوعدة برد صارم لاسيما وأن كل من بلجيكا وأيرلندا ولوكسمبورج ستناقش إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية خلال اجتماع لوزراء الخارجية يوم الجمعة المقبل، لكن اتخاذ أي إجراء يمكن أن يصطدم برفض المجر والتشيك أقرب حلفاء إسرائيل.

وخلال مداخلة هاتفية قال لـ"بلا قيود"، الخبير بالشؤون الأوروبية، أنطوان شاربنتييه:" إن موقف الاتحاد الأوروبي ضعيف جدا لا يتعدى التصريحات لإرضاء فئة من مواطنيه داعمة للقضية الفلسطينية، والسبب يعود لارتباط دوله بتعاون اقتصادي وتقني وعلمي مع إسرائيل".

ويعتبر الفلسطينيون والعديد من الدول أن مستوطنات الضفة الغربية غير مشروعة بموجب اتفاقيات جنيف التي تمنع الاستيطان على أراض تم الاستيلاء عليها في الحرب.

وفي حديث لـ"بلا قيود" قال عضو الكنيست، جمال زحالقة: "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ موقفا الآن قبل غد ويمنع إسرائيل من ضم أراض جديدة كونه عملاقا اقتصاديا ولو كان قزما سياسيا، ومعظم الصادرات الإسرائيلية تتجه لدول الاتحاد الأوروبي ومن هذا المنطلق قادر على التأثير بالموقف الإسرائيلي".

تركيا تعتزم تشغيل سد "إليسو" ما تأثيره على العراق؟

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم بلاده تشغيل أول عنفة من أصل 6 في سد "إليسو" الواقع على نهر دجلة ، بغرض الري وتوليد الطاقة الكهربائية.

وحول تأثير هذه الخطوة على إمدادات المياه للدول الواقعة على نهر دجلة قال لـ"بلا قيود" عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار في البرلمان العراقي، علي البديري: "إن بدء تشغيل السد لن يؤثر حاليا بإمدادات المياه للعراق ولكن يمكن أن يؤثر مستقبلا ويجب أن يوقع الرئيس العراقي ونظراؤه من الدول الواقعة على نهر دجلة، اتفاقية مع تركيا تضمن استمرار إمدادات المياه إليها كي لاتتكرر أزمة الشح التي أصابت العراق منذ فترة وجيزة وعانينا منها الكثير".

الإستماع للحلقة في التسجيل الصوتي...

إعداد وتقديم: نغم كباس