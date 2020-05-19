حوار "روسي - أمريكي" حول سوريا

توقف الحوار السياسي السوري- السوري منذ عدة أشهر بسبب مايمر به العالم من مواجهة لفيروس "كورونا"، لكن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، رأى أن الوقت ملائم لإعادة إطلاق العملية السياسية فتوجه بدعوة إلى كل من الولايات المتحدة وروسيا، عبر مجلس الأمن الدولي، لبدء حوار جدي لإيجاد حل للأزمة السورية وتحقيق أكبر استفادة من "بعض الهدوء" في البلد الذي تمزقه الحرب والتشاور فيما بينهما لإعطاء دفعة للسلام.

وتعليقا على دعوة بيدرسون قال عضو مجلس الشعب السوري مهند حاج علي لـ"بلا قيود":

إن هذه الدعوة تأتي بعد شعور القوات الأمريكية بعدم الارتياح في الحسكة في ظل المقاومة الشعبية، وأيضا استحالة تشكيل القوات الانفصالية المدعومة أمريكيا دولة مستقلة هناك، والدولة السورية ترحب بأي دعوة جادة لحل الأزمة.

ترامب يهدد منظمة الصحة العالمية

أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منظمة الصحة العالمية مدة أقصاها 30 يوما لإجراء إصلاحات جوهرية وإلا سيقطع التمويل عنها ، نحو "450 مليون دولار سنوياً". وسينظر في تعليق عضوية الولايات المتحدة فيها، متهما إياها بأنها تواطأت مع الصين بإخفاء معلومات عن فيروس" كورونا".

وبهذا الخصوص قال المحلل السياسي الروسي فلاديمير موجيغوف:

هذا يدخل ضمن استراتيجية ترامب لتحقيق مكاسب قبيل الانتخابات لذلك يحتاج إلى العثور على هؤلاء الأعداء الذين يلقي عليهم اللوم في كل شيء ويعلق فشله عليهم، ومن هذا المبدأ فإن الصين ومنظمة الصحة العالمية هما هدفان مثاليان لتحقيق ذلك.

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إعداد وتقديم: نغم كباس