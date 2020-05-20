مطالبات بسحب الدول العربية سفراءها من إسرائيل

مواضيع الحلقة: عباس يهدد بالانسحاب من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع واشنطن وتل أبيب، وتايوان تلوح بالانفصال عن الصين، والسعودية تلغي عقوبة الجلد.

هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالخروج من جميع الاتفاقيات مع حكومتي إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ردا على الخطط الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية، وكذلك دعم الأردن عباس في قراره هذا إذ لوح أيضا بالخروج من بعض بنود معاهدة السلام مع إسرائيل، كما أن إيران اعتبرت أن المقاومة والصمود الأسلوب الرادع الأكثر تأثيرا أمام اعتداءات وجرائم إسرائيل، فيما رأت تركيا أن سياسة الضم هي دعوة لصراعات جديدة في المنطقة.

وحول التهديدات الفلسطينية الأردنية قال عضو الكنيست الإسرائيلي، محمد حسن كنعان في حديث لـ"بلا قيود»:

"إن هذه التهديدات جيدة لكنها غير كافية لردع إسرائيل...على الدول العربية أن تتخذ موقفا موحدا وأن تسحب سفراءها من إسرائيل وعلى رأسها مصر والأردن، كما يجب الضغط على المجتمع الدولي ليقف في وجه الأطماع الإسرائيلية ويمنعها من تنفيذ مخططاتها الاستيطانية."

السعودية تلغي عقوبة الجلد

ألغت السلطات السعودية عقوبة الجلد التعزيرية، والإكتفاء بعقوبات أخرى تشمل الحبس أوالغرامة أو الإثنين معا بناء على قرار المحكمة العليا.

وفي مداخلة مع "بلا قيود" قال الدكتور مفلح ربيعان القحطاني، عميد كلية الحقوق بجامعة دار العلوم ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان في المملكة العربية السعودية:

إن هذه الخطوة تطبق فقط على جرائم التعزير التي تترك للقضاة أي لا تخالف الشريعة الإسلامية وإنها جاءت لتعزيز حقوق الإنسان في المملكة.

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إعداد وتقديم: نغم كباس