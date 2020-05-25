الذهب مقابل النفط... معادلة إيرانية لضرب الدولار

المواضيع: نتنياهو يشن هجوما عنيفا على القضاء؛ رغم العقوبات الأمريكية إيران ترسل شحنات نفطية إلى فنزويلا؛ الصين تفرض نظاما قانونيا جديدا على «هونغ كونغ»؛ احتفالات عيد الفطر السعيد في ظل أزمة "كورونا".

وصلت شحنات نفط إيرانية إلى فنزويلا في تحد واضح وكسر للعقوبات الأمريكية المفروضة على الطرفين وسط تحذير شديد اللهجة من طهران لما أسمته "عواقب" اعتراض الولايات المتحدة للناقلات المحملة بالنفط.

حول هذا الموضوع قال لـ"بلا قيود" الكاتب والمحلل السياسي الإيراني، محمد غروي:

"إن التصرف الإيراني تحدٍ واضح لأمريكا ورسالة لها لتفهم أن إيران مستمرة بتصدير نفطها إن كان للصين أو فنزويلا أو دول أخرى رغم العقوبات واتبعت سياسة النفط مقابل الذهب في التعاملات التجارية وهذا سيشكل ضربة قاسمة للاقتصاد الأمريكي في حال طبقته بقية دول العالم وسيؤدي إلى انهيار الدولار...بذلك تكون إيران نقلت الملعب إلى البحر الكاريبي بدلا من منطقة الخليج."

نتنياهو يكسب المزيد من الوقت في تهم الفساد

يحاول رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو كسب المزيد من الوقت للتنصل من تهم فساد موجهة إليه أرجئت القضية بعد ساعة من بدئها أمام محكمة في القدس الشرقية بناء على طلب المحامين، بينما شنّ نتنياهو هجوما عنيفا على الجهاز القضائي في البلاد متهما المستشار القضائي للحكومة بالتواطؤ مع جهات لم يسمها، للإطاحة به وإحباط إرادة الشعب، و"وضع حد لحكم اليمين"على حد قوله.

وقال لـ"بلا قيود" الخبير بالشأن الإسرائيلي، غسان محمد:

"أالوضع السياسي يتأزم في إسرائيل خاصة بعد خروج مظاهرات مؤيدة ومناهضة لنتنياهو ماينذر بالعودة إلى إجراء انتخابات رابعة وموت نتنياهو سياسيا على حساب منافسه غانتس."

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إعداد وتقديم: نغم كباس