خطط نتنياهو وانتفاضة فلسطينية ثالثة

المواضيع: نتنياهو يتعهد بضم أراضي الضفة وعدم إضاعة هذه الفرصة، دراسة توضح مصير أسواق النفط بعد أزمة "كورونا"، عودة طريق "الحسكة-حلب" الاستراتيجي للعمل، المغرب يبني قاعدة عسكرية على الحدود مع الجزائر.

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو،بإحلال السيادة على أجزاء من الضفة الغربية، واصفا الخطوة بالتاريخية ويجب عدم إضاعتها.

وفي حديث لـ"بلا قيود" قال عضو الكنيست الإسرائيلي، محمد حسن كنعان:

"إن نتنياهو سيعجل في ضم الأراضي قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كونه دعم إسرائيل بشكل غير مسبوق وجعلها امبراطورية في الشرق الأوسط، وإن تنفيذ هذا المخطط سيؤدي حتما إلى انتفاضة فلسطينية ثالثة بالحد الأدنى للرد."

إعادة فتح طريق استراتيجي أمام القوافل التجارية في سوريا

عاد الطريق الدولي "أم 4" الذي يصل الحسكة بحلب إلى استئناف تسيير القوافل التجارية والمدنية عليه بعد مفاوضات قادتها روسيا بين تركيا من جهة والجيش السوري من جهة أخرى، حسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك” في الحسكة، عطية العطية.

وحول الأهمية الإقتصادية لهذا الطريق قال الـ"بلا قيود" المحلل الإقتصادي علاء أصفري:

"هذه خطوة إيجابية ستؤثر على الحركة التجارية وبالتالي دعم الإقتصاد السوري وإمكانية وصول محاصيل القمح والقطن والنفط من شمال شرق سوريا إلى داخل البلاد ويتعامد مع أم 5 الذي يصل إلى المناطق الجنوبية والساحل السوري وهما يشكلان شبكة طرق تجارية هامة جدا."

الإستماع لتفاصيل الحلقة في الملف الصوتي…

إعداد وتقديم: نغم كباس