هل تنجح المقاومة الشعبية بطرد القوات الأمريكية من سوريا؟

تتصاعد حدة التوتر في محافظتي الحسكة ودير الزور شمال شرقي سوريا، نتيجة الاستهداف المتكرر للقوات الأمريكية و"قسد" المدعومة منها من قبل المقاومة الشعبية في تلك المنطقة، كان آخرها استهداف رتل عسكري مشترك لهما، أسفر عن إصابة ثلاثة جنود أمريكيين وخمسة عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية".

وخلال مداخلة مع "بلا قيود" قال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد علي مقصود:

«إن القوات الأمريكية ستخرج لا محالة من سوريا جراء المقاومة الشعبية في الحسكة، وهذا الاستهداف سيتكرر دائما حتى تحقيق ذلك، وإن زعمت أمريكا أنها ستنسحب وتسلم آبار النفط إلى الكرد إلا أننا نحن في سوريا نعلم جيدا أن هذه الآبار ملك للشعب السوري وهو أحق بها.»

الجيش الإسرائيلي يستنفر خشية انتفاضة فلسطينية ثالثة

يتخوف الجيش الإسرائيلي من انتفاضة فلسطينية ثالثة ردا على خطط فرض السيادة الإسرائيلية على أراضي في الضفة الغربية وغور الأردن في يوليو/ تموز المقبل، ما دفع رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي بالإيعاز لقواته بالاستعداد لاحتمال التصعيد في الضفة وقطاع غزة، بينما يتوقع المراقبون أن يكتفي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الموعد المذكور بإعلان الضم، مع تأجيل تطبيقه لعدة أشهر.

وحول هذا الموضوع قال لـ"بلا قيود" أستاذ التاريخ في جامعة القدس المفتوحة، أسعد العويوي:

«إن إسرائيل تعلم جيدا أن الفلسطينيين لن يصمتوا على ضم أراضي جديدة وهذا حتما سيؤدي إلى انتفاضة وهم عاجزون عن ردعهم خاصة في ظل عدم التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية والخروج من جميع الاتفاقيات بين الجانبين.»

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إعداد وتقديم: نغم كباس