الاحتجاجات ترسخ الانقسام السياسي في الولايات المتحدة

أدى استمرار الاحتجاجات إلى انقسام سياسي في البلاد وازدياد المعارضين لترامب وتوجيه انتقادات لاذعة له من قبل الرؤساء السابقيين ومنافسه جو بايدن، بينما رفض مسؤولون الانصياع لأوامره بإقحام الجيش في قمع التظاهرات. فهل سيتمكن الكونغرس من إقالة ترامب في حال استمر بسياسته القمعية والعنصرية في مواجهة المحتجين السلميين؟

وفي تعليقه على هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الأمريكي الدكتور محمد سيد أحمد لـ"بلا قيود":

"ما يحدث في الشارع الأمريكي خطير لكن رغم ذلك أستبعد أن يقيل الكونغرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن أصبح مما لا شك فيه أن فشله بالتعامل مع أزمة "كورونا " وكذلك بتهدئة الاحتجاجات سيقلل من فرص فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة ولو أن الانتخابات هناك لا تعتمد على صوت الناخب."

الشأن الفلسطيني

بدأت إسرائيل بأولى خطواتها الفعلية على طريق تنفيذ خطتها بضم أراضي جديدة، حيث أرسلت السلطات فواتير الكهرباء بشكل مباشر إلى المجالس البلدية في الأغوار وكذلك أزالت اللوحات التي تشير إلى أن هذه أراض فلسطينية من مناطق الأغوار (في الضفة الغربية)، الأمر الذي أبلغه مباشرة رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، للدول المانحة من أجل الضغط على إسرائيل واتخاذ موقف دولي موحد.

وبهذا الخصوص، قال لـ"بلا قيود" العضو السابق في الكنيست الإسرائيلي، مسعود غنايم:

"إن نتنياهو ماضٍ بسياسة الضم رغم كل الضغوطات الدولية الرافضة لهذه الخطة لأنه لايقيم اعتبارا حتى للقانون الدولي ويعتبر نفسه فوق الجميع، وماتقوم به السلطة الفلسطينية جيد لكنه غير كافٍ لردع إسرائيل لذلك يجب توحيد الصف الداخلي لمواجهة هذه الخطط.»

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إعداد وتقديم: نغم كباس