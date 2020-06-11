مباحثات استراتيجية بين بغداد وواشنطن

المواضيع: بدء محادثات استراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، والسلطة الفلسطينية تقدم خطة لمواجهة "صفقة القرن"، والسود يطلقون حملة لطرد العنصريين.

بدأ العراق مفاوضات استراتيجية مع الولايات المتحدة بعد أشهر من هجمات صاروخية ضد المصالح الأمريكية على أراضيه، وسط تعقيدات أمنية واقتصادية تنذر بمفاوضات طويلة الأمد.

وفي حديث لـ "بلا قيود" قال المحلل السياسي العراقي، الدكتور عبد الناصر جبار:

إن الحكومة الحالية مؤقتة لذلك هي غير مخولة بإجراء مثل هذه المحادثات الإستراتيجية، خاصة وأن هناك الكثير من الملفات التي يجب الاتفاق عليها لتوضيح مسار المفاوضات، مثل الاعتراف بالعراق دولة مستقلة غير محتلة من قبل الولايات المتحدة، واستقلاليته السيادية والسياسية خاصة في علاقته مع إيران ودول الجوار بما فيها التبادلات التجارية والعلاقات الإقتصادية.

فلسطين تطرح خطة لمواجهة "صفقة القرن"

في إطار البحث عن حلول لمواجهة "صفقة القران" قدم رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، خطة تتضمن إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وإجراء تحركات دولية وحشد للرأي العام لمواجهة خطط ضم أراض جديدة لإسرائيل، إذ تم بحثها مع وزيري الخارجية الألماني هايكو ماس، والأردني أيمن الصفدي.

وحول هذا الموضوع قال لـ"بلاقيود" أستاذ التاريخ في جامعة القدس المفتوحة أسعد العويوي:

إن هذه الخطة تفتقر للدراسة وغير قابلة للتحقيق، ماذا يعني بدولة منزوعة السلاح؟ وكيف يمكن طرح هذه الخطة دون موافقة جميع الأطراف الفلسطينية، الأجدر برئيس الوزراء بذل جهوده لتوحيد البيت الفلسطيني الداخلي قبل طرح أي خطة.

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إعداد وتقديم: نغم كباس