مفاوضات روسية -أمريكية حول "التسلح النووي"

انطلقت بين الولايات المتحدة وروسيا في فيينا محادثات بشأن الحدّ من التسلّح النووي لكن العقبة الرئيسية التي تقف في وجه هذه المفاوضات وتهدد بفشلها هي الصين التي تصر واشنطن على انضمامها للمعاهدة في إطار تخوفها من زيادة ترسانتها النووية بينما ترى موسكو أنه لا يمكن فرض هذا الأمر على بكين وأنه قرار يتعلق بها فقط.

بهذا الخصوص قال لـ"بلا قيود" الكاتب والصحفي الروسي، أندريه أونتيكوف:

إن المؤشرات تدل على أن فرص نجاح المفاوضات ضعيفة وهذه سيشكل خطرا على السلم العالمي...روسيا ستبذل كل ما في وسعها لتمديد اتفاقية "ستارت 3 " ونأمل أن يحتكم الأمريكيون للعقل ويبتعدوا على العدائية تجاه روسيا التي هي أصلا لا تريد الدخول بسباق تسلح مع الولايات المتحدة، ومن الجانب الآخر من حق روسيا حماية حدودها في حال نشر صواريخ هناك.

الشأن الفلسطيني

تجري الإدارة الأمريكية مباحثات استراتيجية في البيت الأبيض حول تنفيذ ما يعرف بـ"صفقة القرن" وإن كانت ستعطي إسرائيل الضوء الأخضر في هذا الإطار لاسيما بعد التطورات الأخيرة داخل الولايات المتحدة إن كان من خلال الاحتجاجات المناهضة للعنصرية أو سوء التعامل مع أزمة فيروس "كورونا"، فضلا عن تخوفها من أن إعلان الضم سيفتح عليها باب جهنم في حال حدوث انتفاضة فلسطينية ثالثة ما سيهدد أمن إسرائيل ويعيدها إلى فترة المقاومة المسلحة والاغتيالات كما سيتسبب بالضرر للولايات المتحدة نفسها الغير قادرة على فتح جبهة جديدة قبيل الانتخابات الرئاسية خاصة في ظل عدم الاستقرار الداخلي الذي تعيشه منذ مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي خنقا تحت ساق شرطي أبيض.

وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الفلسطيني إبراهيم المدهون لـ"بلا قيود»:

هذه المباحثات دليل على الإرباك الإسرائيلي- الأمريكي بشأن تنفيذ خطط الضم في ظل رفض عربي وأوروبي وروسي، وإسرائيل لوحدها لاتستطيع تنفيذ هذه الخطة خاصة وأن نتنياهو يواجه تهم فساد وخلافات في الحكومة الجديدة."

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إعداد وتقديم: نغم كباس