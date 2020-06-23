ليبيا "القشة" التي ستقصم ظهر "الناتو"

مواضيع حلقة اليوم: صدام وشيك بين فرنسا وتركيا في ليبيا كيف سينعكس ذلك على الناتو؟ جيفري يؤكد عدم المطالبة بتنحي الأسد، الحرس الثوري الإيراني يعلن إنشاء قاعدة بحرية دائمة في المحيط الهندي، الولايات المتحدة تهدد بفرض عقوبات على الأردن.

زادت حدة التوتر بين تركيا وفرنسا العضوين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"على خلفية تحرّش سفينة بحرية تركية بأخرى فرنسية في البحر المتوسط قرب ليبيا وهو ما اعتبره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دليل على "موت سريري" للناتو. فهل أصبحت ليبيا "تفاحة الفتنة" لدول الناتو؟

حول هذا الموضوع قال لبرنامج "بلا قيود" المحلل السياسي التركي، فراس رضوان أوغلو:

إن فرنسا لا تملك هذه القوة داخل الناتو لذلك يبقى موقفها ضعيفا أمام أكبر قوى الحلف، أي الولايات المتحدة، ومن ثم تركيا خاصة أنهما على انسجام تام لذلك يمكن اعتبار أن الملف الليبي سيعمق الخلاف بين أعضاء الناتو.

إيران تتمدد بحريا

تسعى إيران لتعزيز وجودها وحماية مصالحها ببناء قاعدة عسكرية دائمة في المحيط الهندي. كما أجرت تجربة إطلاق "صواريخ كروز من الجيل الجديد"، قبل أيام في أول تدريبات عسكرية من نوعها في شمال المحيط الهندي، وقرب مدخل الخليج.

وفي حديث لـ "بلا قيود" قال المحلل السياسي الإيراني الدكتور محمد حسين خليق:

إيران تتبع سياسة التمدد بحرا لأن هذه المرحلة للبحر كلمته العليا في صراعها مع بعض الدول وذلك لحماية اقتصادها ومصالحها التجارية وشحناتها النفطية بعد محاولات عرقلة الولايات المتحدة لوصول ناقلاتها المحملة بالنفط إلى فنزويلا.

الحلقة كاملة في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس