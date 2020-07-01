الدول الضامنة تؤكد على وحدة الأراضي السورية

المواضيع: الولايات المتحدة تهدد إيران بعملية عسكرية، وقمة روسية تركية إيرانية حول سوريا، ومجلس الأمن الدولي يصوت على قرار وقف الأعمال القتالية في العالم.

الشأن السوري

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الافتراضية التي عقدت بين زعماء روسيا وتركيا وإيران، أن العقوبات الغربية على سوريا غير قانونية وتسهم في تعقيد الملف السوري وعدم الوصول إلى حلول.

وحول هذه القمة قال عضو مجلس الشعب السوري الدكتور صفوان القربي لـ «بلا قيود»:

هناك مقاربات أدت لهذه القمة التي طال انتظارها، وهو كبح جماح "حراس الدين" و"جبهة النصرة" وبرغبة تركية ربما إضافة إلى دوريات عسكرية روسية وتركية على مشارف جسر الشغور فضلا عن اقتراب انعقاد اللجنة الدستورية التي ستبرد سخونة الميدان على حساب الملفات السياسية.

بدوره، قال الباحث في الشأن التركي والعلاقات الدولية طه عودة أوغلو:

ستخرج القمة بتفاهمات مهمة لا سيما بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى اسطنبول والتطورات العسكرية في إدلب وكذلك اقتراب موعد انعقاد اللجنة الدستورية ودفع عجلة الحل السياسي إلى الأمام.

الملف الإيراني

هددت الولايات المتحدة الأمريكية بعمل عسكري ضد إيران حسب ما كشف المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، براين هوك، حيث أكد أن واشنطن تنظر في إمكانية استخدام القوة العسكرية ضد طهران كوسيلة لمنعها من امتلاك السلاح النووي.

وحول إمكانية تنفيذ الولايات المتحدة لتهديدها قال لـ «بلا قيود»، المحلل السياسي الإيراني الدكتور محمد حسين خليق:

إن الحرب بين الطرفين قائمة ولكن لا يمكن أن تكون عسكرية مباشرة، أتوقع أن تزداد الضغوطات السياسية والاقتصادية خلال الأشهر المقبلة على إيران وأصدقائها خاصة في سوريا ولبنان والعراق.

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إعداد وتقديم: نغم كباس