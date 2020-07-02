الولايات المتحدة تضيق الخناق على لبنان والحكومة على شفير الإقالة

المواضيع: احتجاجات في لبنان تطالب باستقالة الحكومة، الجيش الأمريكي يعزز وجوده في سوريا بإنشاء مطار عسكري وتركيا تمنع المياه عن السوريين، فرنسا تعلق عملياتها العسكرية في الناتو.

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في لبنان زهرة الأمير، بأن احتجاجات اندلعت الليلة في عدة مناطق لبنانية احتجاجا على الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي، وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، وانقطاع التيار الكهربائي بسبب شح مادة المازوت من الأسواق.

وحول هذا الموضوع قال لـ"بلا قيود" المحلل السياسي اللبناني وفيق إبراهيم:

إن سبب الأزمة بالدرجة الأولى الصراعات الإقليمية والدولية فالولايات المتحدة تشدد الخناق الاقتصادي على لبنان لتجريد "حزب الله" من سلاحه مستغلة فساد الفئة السياسية، كما أنها منعت إيران من تقديم الوقود ومنعت الصين من مد شبكة كهرباء وكذلك منعت روسيا من تقديم خدماتها ومساعداتها للبنان، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن الحكومة ستنهار وتستقيل مخلفة وراءها فراغا سياسيا كارثيا، أعتقد أنه يجب البدء بالتفاوض مع الأمريكيين إما من قبل روسيا أو الدول الخليجية لحل هذه الأزمة.

تركيا تعطش السوريين

زادت كل من الولايات المتحدة وتركيا من ضغوطها على سوريا بانسجام بدا واضحا بالرغم من اختلاف الأساليب، فالأولى عززت وجودها بقاعدة ومطار عسكري في منطقة اليعربية بريف الحسكة بينما عمدت الثانية إلى خفض تدفقات المياه إلى نهر الفرات المصدر الرئيسي لمياه الشرب.

وفي مداخلة مع "بلا قيود" قال المحلل السياسي كمال جفا:

إن الهدف من إقامة هذه القاعدة العسكرية تشديد القبضة الأمريكية على المنطقة وإعطاء "قسد" ميزات إضافية لزيادة الهوة بينها وبين الحكومة في دمشق وإفشال أي مفاوضات محتملة بين الجانبين لضمان استمرار سرقة النفط، وبهذا تكون تلك المنطقة دخلت مرحلة جديدة ربما ستتمثل باقتطاعها من الجسد السوري على شاكلة قبرص التركية.

وحول استخدام تركيا للمياه كسلاح ضغط أضاف جفا: "الضغط الأمريكي قابله ضغط تركي ولكن من نوع آخر تمثل بإغلاق بوابات المياه المتدفقة إلى نهر الفرات المصدر الرئيسي لمياه الشرب وتوليد الطاقة الكهربائية وري المزروعات ما يهدد بكارثة إنسانية خاصة مع انتشار الأوبئة والأمراض، وكذلك انحسار الثروة السمكية ما يؤدي إلى ضغط إضافي على الاقتصاد لذلك على المجتمع الدولي أن يتدخل بسرعة لإلزام تركيا بتعهداتها وفق الاتفاقية الموقعة مع دمشق بهذا الخصوص".

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إعداد وتقديم: نغم كباس