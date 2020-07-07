انفجارات غامضة تهز إيران

المواضيع: قتلى وجرحى في انفجار يضرب طهران. اعتراضات على نية تركيا تحويل آيا صوفيا إلى مسجد. رسالة من هنية إلى نصر الله يدعوه إلى وحدة الصف في مواجهة خطط الضم. الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات إلى بحر الصين.

شهدت إيران في الأيام الأخيرة الماضية سلسلة من الانفجارات الغامضة كان آخرها انفجار ضرب العاصمة طهران ما أسفر عن قتلى وجرحى بسبب إهمال ملء كبسولات الأوكسجين في منطقة باقر شهرحسب ما قال أمين بابائي، حاكم قضاء كهريزك.

وخلال مداخلة مع "بلا قيود" صنف المحلل السياسي الإيراني، سمير شوهاني هذه التفجيرات إلى ثلاث فئات قائلا:

بعض هذه التفجيرات جاء بسبب الإهمال البشري كما حدث اليوم، ومنها خطأ تقني أو عوامل الطقس وارتفاع درجات الحرارة، ومنها خطير وتخريبي كما حدث في منشأة نطنز النووية والذي أعتقد أنه حدث إما بسبب هجوم سيبراني، أو هجوم من طائرات خارج إيران، أو بوضع القنابل في المنشأة من قبل إيرانيين مأجورين عاملين فيها وهذا ما أرجحه.

الكنيسة الروسية تعترض على تحويل آيا صوفيا إلى مسجد

اعترضت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية على قرار تركيا تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد إذ اعتبر البطريرك الروسي، كيريل أن الأمر يعد تزويرا لتاريخ الكنيسة الروسية وأنه سيترك أثرا سلبيا عميقا لدى المؤمنين الروس، معربا عن أمله في أن تبدي القيادة التركية مرونة أكثر بهذا الشأن والحفاظ على وضعها الحالي كمتحف لتعزيز السلام والانسجام بين الأديان.كما أن البرلمان الروسي "مجلس الدوما" وجه رسالة إلىالجمعية الوطنية التركية يحثها على العدول عن القرار.

وحول هذا الموضوع قال لـ"بلا قيود" المحلل السياسي، فراس رضوان أوغلو:

إن هذا القرار شأن داخلي تركي ولو أن المتحف مصنف كإرث عالمي حسب اليونيسكو إلا أنه يقع على الأراضي التركية، وهذا القرار يأتي لسببين أولهما احتمال كون توقيع كمال أتاتورك بخصوص تحويل آيا صوفيا إلى متحف مزور، وثانيهما لخلافات سياسية.

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إعداد وتقديم: نغم كباس