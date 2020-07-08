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    قواعد صاروخية إيرانية تحت الأرض تستفز السعودية

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    المواضيع: الرياض وواشنطن تنددان بإنشاء الحرس الثوري الإيراني قواعد صواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج. قطر تتحدث عن ضرورة التعامل مع سوريا على أساس التعايش السلمي. الولايات المتحدة تنسحب رسميا من منظمة الصحة العالمية.

    إن تأسيس إيران لقواعد صاروخية تحت الأرض على سواحل الخليج وخليج عُمان، تضم صواريخ أرض - بحر وتسليح كافة المناطق الساحلية هناك وتزويدها بمدن عائمة لإطلاق الصواريخ، ذات أغراض دفاعية متنوعة، أثار حفيظة كل من الولايات المتحدة والسعودية، إذ اتهمتا طهران بزعزعة استقرار المنطقة والإضرار بالأمن القومي للمملكة وهو ما لن تسمح به.

    وخلال مداخلة هاتفية مع "بلا قيود" قال المحلل السياسي السعودي، سعد بن عمر:" إن إنشاء هذه القواعد دليل على أن إيران تريد عسكرة المنطقة وتسعى إلى سباق تسلح فيها لذلك لابد من التعاون السعودي الأمريكي لزيادة الضغط على إيران، لا سيما وأن الضغوط الاقتصادية على إيران لم تعد كافية ويجب أن تكون مدعومة بضغط سياسي دولي."

    ومن جانبه، استنكر المحلل السياسي الإيراني محمد حسين خليق الاتهامات الموجهة إلى إيران بعسكرة المنطقة مبينا أن الغاية من بناء القواعد هي فقط لحماية إيران من أي هجوم محتمل متهما الولايات المتحدة بعسكرة المنطقة من خلال قواعدها العسكرية المجهزة بأحدث المعدات."

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    ألمح وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى ضرورة إعادة ترتيب العلاقات الدولية على أسس التعاون والتعايش خاصة مع سوريا وليبيا واليمن.مؤكدا أن "السلام هو السبيل إلى مستقبل العالم واستقراره".

    وبهذا الخصوص قال الكاتب و المحلل السياسي عماد يوسف لـ"بلاقيود":" إن تصريحات قطر تأتي وسط تغيرات إقليمية ودولية وفشل المشروع الذي كان معدا للتنفيذ في سوريا سياسيا واقتصاديا، وفشل ضرب محور المقاومة وعلى مايبدو أنها خطوة تأتي في إطار القومية العربية، ولا ننسى أن إيران حليفة سوريا وأيضا على علاقات جيدة مع قطر لذلك لم تنقطع  الاتصالات بين دمشق والدوحة."

    تفاصيل الحلقة في الملف الصوتي

    إعداد وتقديم: نغم كباس

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