مظاهرات حاشدة تطالب برحيل نتنياهو

المواضيع: مظاهرات حاشدة في إسرائيل مناهضة لنتنياهو، جونسون يعرض على الرئيس الفلسطيني بدء حوار مع إسرائيل، متظاهرون يطوقون مقر رئيس الحكومة العراقي.

شهدت إسرائيل مظاهرات مناهضة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو وضعته في موقف لا يحسد عليه وسط مطالبات برحيله وإحالته إلى القضاء في قضايا فساد بعد فشله الذريع بمكافحة "كورونا" وزيادة معدلات البطالة، والدخول في أزمة اقتصادية.

وحول هذا الموضوع قال عضو الكنيست الإسرائيلي محمد حسن كنعان لـ"بلا قيود":

"إن نتنياهو يواجه مظاهرات منذ تشكيل الحكومة الجديدة خاصة مع اعتراض الشارع الإسرائيلي على هذه الحكومة المؤلفة من 36 وزيرا بنفقات كبيرة جدا لا يتحملها الاقتصاد بينما يمكن الاستغناء عن البعض والاحتفاظ فقط بعشرين منهم، وبالرغم من كل أفعال نتنياهو إلا أنه مازال متشبثا بمنصبه ولن يتخلى عنه ولن يقدم استقالته بالرغم من ضغط الشارع لأن اليمين مازال مسيطرا على الشارع دون منازع."

مظاهرات العراق

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نازك محمد أن متظاهرين طوقوا مكان إقامة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي فور وصوله إلى محافظة البصرة لعقد جلسة خاصة لبحث مشاكل المحافظة وإيجاد الحلول لها، إذ طالب المحتجون بصرف رواتبهم، ومحاسبة بعض القادة العسكريين في المحافظة لقمعهم المتظاهرين ماتسبب بمقتل وجرح العشرات، وكذلك طالبوا بإقالة محافظ البصرة أسعد العيداني.

وعلق المحلل السياسي عبد الناصر جبار على التظاهرات بقوله لـ "بلا قيود":

إن سبب هذه المظاهرات الرغبة بإيصال صوت المواطنين المعارض لممارسات الحكومة غير المرضية وعدم إجرائها الإصلاحات المنشودة حيث مازال الكثير من العراقيين يعانون من أزمات متفاقمة لم تفلح حكومة الكاظمي بحلها حتى الآن، ولكن استمرار المظاهرات والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة لايصب بمصلحة الدولة، والحلول تكمن في إعطاء فرصة للحكومة ووقت كافٍ لإجراء الإصلاحات."

تفاصيل الحلقة في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس