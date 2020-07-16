العراق يواجه تحديات رفع اسمه من قائمة الدول عالية الخطورة

المواضيع: العراق يجري لقاءات هامة لرفع اسمه من قائمة الدول عالية الخطورة، تعزيزات عسكرية روسية وسورية تتجه إلى ريف إدلب، الأردن يقضي بحل جماعة "الأخوان المسلمين" نهائيا.

قال المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إن الخارجية العراقية، تجري لقاءات واجتماعات مع شخصيات أوروبية بارزة ومؤثرة، لرفع اسم العراق من قائمة الدول عالية الخطورة في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي واثق الجابري لـ «بلا قيود»:

«إن على العراق القيام بمجموعة من الإجراءات الداخلية وتفعيل القضاء، وهيئة النزاهة،لمحاربة الفساد وملاحقة الأموال لاسيما تلك التي تخرج بحجة الاستيراد، وهذه الإجراءات ستؤدي إلى بناء الثقة والحصول على دعم دولي».

الأردن يحل "الإخوان المسلمين"

أصدرت محكمة التمييز في الأردن قرارا وصفته بـ "الحاسم"، يقضي باعتبار جماعة "الإخوان المسلمين" (منحلة) حكما، وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية.

وخلال مداخلة مع بلا قيود قال المحلل السياسي إبراهيم علوش:

«هذا قرار قضائي لكن مدى تنفيذه يرتبط بالميزان السياسي.. هو مؤشر تقارب مع المحور السعودي-الإماراتي من جهة، في الصراع الدائر بين ذلك المحور وبين المحور التركي-الإخواني-القطري من جهة أخرى، ولكن بعده الأساسي داخلي، ويتعلق بانعكاسات ما يسمى "صفقة القرن"، وقرار الضم الصهيوني في الغور والضفة الغربية، الذي يقضي نهائياً على مشروع قيام "دولة فلسطينية مستقلة"، وهذا يهدد الأردن المرشح بأن يكون "بديلا" ما لتلك الدولة، وبالتالي يمكن رؤية القرار من زاوية تحجيم قدرة الإخوان على حمل مثل ذلك المشروع".

تفاصيل الحلقة في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس