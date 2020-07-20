هل "غوغل" بريئة من إزالة فلسطين من خرائطها؟

الموضوعات: إزالة فلسطين من خرائط غوغل وأبل، الإمارات تنجح بإطلاق أول مسبار عربي نحو الفضاء، الحجز على أموال حاكم مصرف لبنان المركزي، السعودية تتجه لترأس منظمة التجارة العالمية.
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إزالة فلسطين من خرائط غوغل وأبل
أخفت شركتي"غوغل" و"أبل" فلسطين عن الخارطة، معللتان ذلك بأنهما تحصلان على المعلومات من المنظمات ومصادر رسم الخرائط عند تحديد كيفية تصوير الحدود المتنازع عليها. موضحتان أن الموضوع غير مسيس وأنهما تتعاملان بحيادية فيما يتعلق بالخلافات الجيوسياسية.
وخلال مداخلة مع "بلا قيود" قال عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، جمال زحالقة:"إن خطوة الشركتين قوبلت برفض شعبي على مستوى العالم العربي ككل وهذا أدى إلى مقاطعة محرك البحث الأمريكي واعتماد الروسي كبديل عنه، ربما هذه الخطوة قد يكون لها ارتباط بضم إسرائيل لأراض فلسطينية جديدة، لكن أستبعد أن تكون جاءت نتيجة اتفاق عالمي من تحت الطاولة".
حققت الإمارات نجاحا باهرا بإطلاقها "مسبار الأمل" إلى المريخ بعد أن تم تصنيعه بالكامل بأيادٍ أماراتية، ووضعه على صاروخ ياباني من طراز "إتش-2 إيه" على منصة الإطلاق في أول مهمة عربية بين الكواكب، حتى أن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وصفت العملية بـ"الرائعة" ودعت لإقامة شراكات مستقبلية طموحة مع الإمارات في مدار أرضي منخفض.
وحول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي الإماراتي، رياض بوحليقة لـ"بلا قيود":" إن هذه الخطوة وجهت رسالة إلى العالم أن الشباب العربي قادر على صناعة المستقبل كما ساهم أجداده سابقا في ذلك، وأن لا حدود لطاقاته وحلمه التي وصلت إلى الفضاء خاصة مع توجه اقتصادات العالم إلى الذكاء الاصطناعي".
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