السفير الفلسطيني لـ"سبوتنيك": كلنا ثقة بالدور الروسي في تحقيق المصالحة الفلسطينية

الموضوعات: موسكو تعلن استعدادها لقيادة مصالحة فلسطينية. العراق يسعى لتعزيز التعاون مع السعودية وإيران. بريطانيا والمغرب نحو شراكة استراتيجية.

تجري روسيا مجموعة من التحركات لتحقيق مصالحة فلسطينية-فلسطينية، إضافة إلى استعدادها قيادة مفاوضات فلسطينية إسرائيلية، حسب ما أعلن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي.

وخلال مداخلة مع "بلا قيود" قال السفير الفلسطيني لدى روسيا الاتحادية، عبد الحفيظ نوفل:

"إن تصريحات بوغدانوف جاءت نتيجة تحركات وجهود روسية باتجاه دعم وحدة بين الفصائل الفلسطينية وكلنا ثقة بالدور الروسي إن كان داخليا أو دوليا والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين رسميا بأن الجانب الفلسطيني لن يقبل وساطة أمريكية، ويتمثل التحدي الأكبر حاليا يتمثل موضوع ضم إسرائيل لأراض جديدة وخطة ترامب والانتخابات الأمريكية، لكن هناك مؤشرات إيجابية لمصالحة فلسطينية في سبيل مواجهة الضم ومن ثم عقد اجتماع في موسكو في هذا الإطار".

العراق والتقارب السعودي الإيراني

يسعى العراق إلى تقارب مع كل من السعودية وإيران، إضافة إلى رغبته بقيادة مفاوضات بين إيران والسعودية والولايات المتحدة.

وحول هذا الموضوع قال لـ "بلا قيود" الخبير الأمني الاستراتيجي فاضل أبو رغيف:

"إن شخصية الكاظمي القادرة على المفاوضة ومحافظته على مسافة واحدة ومتوازنة من جميع دول الجوار تخوله لقيادة مفاوضات بين السعودية وإيران لتجنيب المنطقة مزيدا من التوتر وإيجاد حلول وسط بين المملكة وطهران وكذلك مع واشنطن."

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إعداد وتقديم: نغم كباس