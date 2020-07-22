الجيش الإسرائيلي يتأهب تحسبا لرد من المقاومة

الولايات المتحدة تطالب تركيا بوقف التنقيب عن الغاز قرب اليونان، الجيش الإسرائيلي يغلق المجال الجوي في الجولان المحتل، روسيا وإيران تتجهان لتفعيل اتفاقية التعاون الاستراتيجي الطويل الأمد.

أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق المجال الجوي في الجولان المحتل، خوفا من رد على الغارات الأخيرة على دمشق والتي أسفرت عن مقتل جنود سوريين بينهم مقاتل من "حزب الله" اللبناني.

وحول هذا الموضوع، قال لـ "بلا قيود" الخبير العسكري الاستراتيجي، اللواء محمد عباس:

"إن ممارسات إسرائيل واعتداءاتها المستمرة على مواقع الجيش السوري تأتي لدعم جيوشها الإرهابية البديلة على الأرض تحت ذريعة استهداف إيران أو عناصر المقاومة اللبنانية، وعلى ما يبدو مازالت إسرائيل تحاول اختبار صبر حلف المقاومة الذي سينفذ عما قريب، ولن تبقى ممارسات إسرائيل دون رد من محور المقاومة الذي هو قادر على الرد وفي عدة محاور إن كان في الجولان المحتل أو الحدود اللبنانية تل-أبيب أغلق مجالها الجوي لأنها تعي تماما أن المقاومة قادرة على إمطار إسرائيل بوابل من الصواريخ."

تعزيز التعاون الروسي-الإيراني

تتجه روسيا وإيران إلى تعزيز علاقتهما باتفاقية للتعاون الاستراتيجي طويل الأمد ما سينعكس على سياستهما في عدة ملفات إقليمية ودولية.

وبهذا الخصوص قال المحلل السياسي الإيراني محمد حسين خليق لـ"بلا قيود»:

"إن زيارة ظريف حملت في طياتها رسالة إلى العالم بأسره على أن العلاقة الاستراتيجية مع روسيا ممتازة وتزداد عمقا رغم كل الضغوطات الأمريكية، وكلام لافروف وظريف كان واضحا بشأن الملف النووي والبدء بخطوات لإنقاذ الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق من ورطة أمريكية تحضر لها، ومن اللافت للنظر الحديث عن إنشاء تحالف اقتصادي روسي إيراني صيني سيشكل دعما لجميع الدول الواقعة تحت العقوبات الأمريكية في المنطقة."

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إعداد وتقديم: نغم كباس