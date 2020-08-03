برلماني سوري: اتفاق "قسد" مع الشركة الأمريكية حبر على ورق

الموضوعات: سوريا تدين اتفاق بين "قسد" وشركة أمريكية لاستخراج النفط شمالي البلاد، الكاظمي يعلن عن انتخابات برلمانية مبكرة في العراق مظاهرات في الأردن تطالب بإسقاط الحكومة.

أدانت الخارجية السورية الاتفاق الموقع بين مسلحي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وبين شركة أمريكية للتنقيب عن النفط شمالي البلاد معتبرة أنه صفقة بين لصوص لسرقة ثروات الشعب.

وحول هذا الموضوع قال الدكتور أحمد مرعي، المحاضر في القانون الدولي في جامعة دمشق، وعضو مجلس الشعب السوري، لـ "بلا قيود":

"إن قسد لا تملك صفة قانونية لتوقيع اتفاق مع أي جهة أجنبية وإنه وفق الدستور السوري فإن السلطة التنفيذية هي فقط المخولة بتوقيع هكذا اتفاق ومن ثم رفعه لمجلس الشعب السوري للمصادقة عليه، وهذا الاتفاق غير شرعي ليس فقط وفق الدستور السوري بل وفق القانون الدولي أيضا وقرار الجمعية العامة رقم 1803 لعام 1962 الذي يؤكد أن استغلال الثروات مرتبط بالسيادة والسلطان الداخلي للدول. وكذلك اتفاقية مونتيفيديو لحقوق وواجبات الدول التي أكدت أيضا أحقية الدول التصرف بثرواتها الطبيعية، وفي حال ثبت هذا الاتفاق فإن الدولة السورية سيكون لديها كامل الحق في التوجه للمؤسسات الدولية لإبطاله."

انتخابات برلمانية مبكرة في العراق

خلافات بين القوى السياسية في العراق أدت إلى إعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إجراء انتخابات مبكرة في بلاده في 6 يونيو/حزيران من العام القادم بينما طالب رئيس البرلمان العراقي، بانتخابات "أبكر" لقطع الطريق على ما تم تسريبه عن طلب الكاظمي من رئيس الجمهورية برهم صالح استخدام سلطاته وحل البرلمان.

وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال المحلل السياسي الدكتور محمد سيد أحمد:

إن دعوة الكاظمي جاءت بسبب ضغط الشارع وفساد القوى السياسية إضافة إلى الضغوط الخليجية والإيرانية والأمريكية التي لها دور مؤثر في المشهد العراقي، أعتقد أن القوى السياسية بمجملها ملفوظة من قبل الشارع ولا يمكن أن يرضى العراقيون ببقائها في السلطة."

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إعداد وتقديم: نغم كباس