تركيا تصعد من لهجتها ضد الإمارات

الموضوعات: تركيا تهاجم الإمارات وتتهمها بتأجيج الصراع بين الأشقاء العرب؛ نتنياهو ينتظر الضوء الأخضر من البيت الأبيض لبدء تنفيذ خطط الضم؛ منظمة الصحة العالمية تحذر من أنه لاعلاج لكورونا نهائيا.

وجهت وزارة الدفاع التركية لدولة الإمارات العربية المتحدة اتهامات بزعزعة الاستقرار في سوريا وليبيا واليمن والقرن الأفريقي داعية إدارة أبو ظبي والحكومات الداعمة لها "للعودة إلى رشدها"، على حد قولها.

حول سبب هذا الهجوم التركي على الإمارات قال المحلل السياسي التركي، فراس رضوان أوغلو، لـ "بلا قيود":

"إن هناك أسباب كثيرة من ضمنها التنافس القائم بينهما في عدة ملفات، وربما معلومات حصلت عليها أنقرة، لكن بكل الأحوال هذا الخلاف والتنافس بين الطرفين لا يمكن أن يؤدي إلى صدام عسكري وذلك لأهمية الإمارات الاقتصادية بالنسبة لتركيا."

نتنياهو ينتظر الضوء الأخضر من البيت الأبيض

ينتظر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الضوء الأخضر من البيت الأبيض للمضي قدما بتنفيذ خطط الضم. ولكن هل سيبلغ مراده وسط تفاقم أزمة "كورونا" في الولايات المتحدة وانشغال البيت الأبيض في حلها؟ ناهيك عن اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية ما يشكل سببا إضافيا للتريث من قبل الرئيس دونالد ترامب في اتخاذ أي خطوة قد تثير خصومه عليه.

وبهذا السياق قال لـ "بلا قيود" عضو الكنيست الإسرائيلي، محمد حسن كنعان:

"إن إسرائيل عاجزة تماما عن القيام بأي خطوة فردية تتعلق بضم أراض جديدة دون دعم الولايات المتحدة، وعلى الأخيرة ضغوط داخلية ودولية رافضة لخطة الضم، وفي نهاية المطاف مايهم الولايات المتحدة هي مصلحتها أولا ولا ترى أنه من المناسب اتخاذ هكذا قرار قبيل الانتخابات الرئاسية."

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إعداد وتقديم: نغم كباس