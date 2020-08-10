مظاهرات بيروت... مطالب محقة وأعمال شغب

عمت مظاهرات حاشدة العاصمة اللبنانية بيروت في وقت استقال فيه عدد من النواب والوزراء حسب ما أفادت مراسلة "سبوتنيك" هناك.

وبهذا الخصوص قال المحلل السياسي فؤاد خشيش لـ "بلا قيود": "إن المظاهرات التي تحدث حاليا في لبنان تنقسم إلى فئتين، إحداهما تطالب بمحاسبة الفاسدين وهي محقة، وأخرى تحرق وتحطم الممتلكات العامة والخاصة وتعتدي على القوى الأمنية وتحرق الوزارات وهذا يثير تساؤلات وعلامات استفهام كثيرة، وهناك من يريد أن يدخل لبنان في فوضى أمنية عارمة".

خطوة خليجية عدائية تجاه إيران

شنت الخارجية الإيرانية هجوما عنيفا على مجلس التعاون الخليجي بعد توجهه لمجلس الأمن الدولي يطالبه بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.

وخلال مداخلة مع "بلا قيود" قال المحلل السياسي الإيراني، سمير شوهاني، لـ"بلا قيود": "هذا البيان يصدر عن الأمانة العامة للمجلس ما يعني أن بعض دوله توافق على هذا البيان وليس جميعها، خاصة أنه لم يصدر بعد اجتماع القادة فهو يعبر عن موقف السعودية والإمارات والبحرين وليس كل دول المجلس، وعلى مايبدو يأتي لمساعدة الولايات المتحدة لتبرير تمديد القرار على أنه جاء برطلب ورغبة من دول المنطقة."

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إعداد وتقديم: نغم كباس