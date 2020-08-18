إيران تتهم الولايات المتحدة والسعودية بتدمير لبنان

اتهمت إيران كلا من الولايات المتحدة والسعودية بتدمير لبنان جراء سياستهما الخاطئة فيه، وتعزيز دور الجماعات المتطرفة وممارسة الضغوط لتشكيل الحكومة وتنفيذ إملاءات غير شرعية، داعية الدولتين إلى التعويض عن الدمار الذي لحق بلبنان من دون فرض شروط مسبقة.

وحول هذا الموضوع، قال لـ"بلا قيود" المحلل السياسي الدكتور محمد حسين خليق: "هذا الاتهام مبني على أدلة ومعطيات ليست خفية على أحد وواشنطن تتدخل بشكل واضح وسافر في الشؤون الداخلية للبنان من خلال سفيرتها فيه وممارستها الضغط على القوى السياسية لمحاصرة الحكومة والذي دفعها إلى الاستقالة، كذلك إرسال أساطيلها إلى المتوسط، والضغط على لبنان من خلال المحكمة الدولية المعنية بالتحقيق بمقتل رفيق الحريري، إضافة إلى التحقيق فيما حدث بمرفأ بيروت".

تركيا تحول ميناء مصراتة إلى قاعدة بحرية له

اتفقت تركيا وقطر مع حكومة الوفاق الليبية على تحويل التركي القطري مع حكومة ميناء مصراتة إلى قاعدة بحرية تركية وإنشاء مركز تنسيق ثلاثي (قطري تركي ليبي) يجتمع شهريا على مستوى رؤساء الأركان، مع وجود مستشارين من الدول الثلاث بمقر المركز في مصراتة.على أن تتكفّل قطر بإعادة تأهيل كافة المراكز الأمنية ومقرات التدريب في طرابلس.

وخلال مداخلة مع "بلا قيود" قال المحلل السياسي الليبي عماد قدارة:"إن وجود وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ووزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية وإعطائهم الأوامر لجيش الوفاق وتحويل الميناء لقاعدة تركية أثار موجة غضب عارمة في الأوساط الليبية ومن جميع الأطراف لأن هذه القاعدة ستصبح مركزا لجلب السلاح التركي والمرتزقة".

إعداد وتقديم: نغم كباس

