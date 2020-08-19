إسرائيل تنسف الاتفاق مع الإمارات

الموضوعات: إسرائيل تدشن مدينة جديدة في غور الأردن بالرغم من الاتفاق مع الإمارات؛ إسرائيل تطالب الحكومة اللبنانية ببسط سيطرتها على البلاد؛ روسيا تحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن تأزم الأوضاع شرق الفرات.

دشنت إسرائيل مدينة جديدة في منطقة غور الأردن ستضم نحو 50 ألف وحدة سكنية في المرحلة الأولى لبنائها بالرغم من الإعلان عن اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات، يشمل تجميد خطة "الضم" .

وخلال مداخلة مع "بلا قيود" قال المحلل السياسي صادق أبوعامر:

"بهذا القرار أثبت الاحتلال نواياه الحقيقية للسلام مع الفلسطينيين والعرب، وأراه أكثر خطورة من قرار الضم ذاته، لأن غور الأردن لم يكن فيه استيطان وإنما مناطق عسكرية مغلقة، وكان هناك أمل في عودته إلى الفلسطينيين من خلال تسوية، لذلك هذا القرار خطير لأنه يعيق قيام دولة فلسطينية مستقلة لعدة أسباب أهمها أن المنطقة تفصل العمق الفلسطيني شرقي نهر الأردن، كما تمثل أكبر خزان مياه جوفية، وسلة غذاء للفلسطينيين، وهذا رد إسرائيلي صارخ على الاتفاق مع الإمارات."

خبير عسكري يجزم مقتل لواء روسي في سوريا بأمر من الولايات المتحدة

صرحت روسيا أن التواجد غير الشرعي للولايات المتحدة شرق الفرات أصبح سببا رئيسيا لعرقلة الحوار بين الأطراف المتحاربة وتوتر المنطقة هناك، وذلك على خلفية مقتل ضابط روسي برتبة لواء وإصابة ثلاثة عسكريين روس بانفجار عبوة ناسفة في طريق عودتهم بعد القيام بعملية إنسانية في مدينة دير الزور.

حول هذا الموضوع قال الخبير العسكري الاستراتيجي العميد تركي حسن:

" إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية هذا الاستهداف للروس لأن القوات الأمريكية هي المسيطرة على تلك المنطقة وأتباعها يأتمرون بأمرها إن كانوا من "قسد" أو من الجماعات الإرهابية الناشطة هناك، وهي صرحت علانية بأنها ستجعل سوريا مستنقعا للروس."

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إعداد وتقديم: نغم كباس