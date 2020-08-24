مسؤول روسي: استخدام المياه كسلاح في الحروب عمل إجرامي

الموضوعات: تركيا تعطش السوريين وتتسبب بكارثة إنسانية في الحسكة، العراق يكشف عن مشروع اقتصادي عملاق يجمعه بمصر والأردن، مظاهرات في طرابلس ضد فساد حكومة الوفاق.

أفاد مراسل "سبوتنيك" في الحسكة عطية العطية أن المحافظة وريفها على شفير كارثة إنسانية بعد قطع تركيا للمياه عنها ولمدة تزيد عن 20 يوما خاصة في ظل تفشي وباء كورونا وفشل جميع الاستغاثات التي أطلقها الأهالي لإعادة ضخ المياه مشيرا إلى أن محافظ الحسكة التقى اليوم بممثل اليونيسف في سوريا للوقوف على الأوضاع الإنسانية في المحافظة وريفها كما أن عناصر الجيش الروسي في قاعدة القامشلي يجرون مفاوضات لحل هذه الأزمة.

وخلال مداخلة مع "بلا قيود" قال مستشار رئيسة الاتحاد الفدرالي الروسي، أندريه باكلانوف: "إن استخدام المياه كسلاح في الحروب عمل إجرامي مخالف لقرارات الأمم المتحدة، أعتقد أن روسيا ستستخدم جميع القنوات السياسية المتاحة للتفاوض مع جميع الأطراف التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه القضية، لاسيما وأن دور المنظمات الإنسانية والحقوقية مغيب."

مشروع اقتصادي يربط العراق ومصر والأردن

كشف رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي عن مشروع اقتصادي ضخم بين بلاده ومصر والأردن يقوم على أساس التفاهمات الاقتصادية والسياسية خاصة وأن مصر تمثل كتلة بشرية والعراق كتلة نفطية.

وحول هذا الموضوع قال لـ "بلا قيود" عامر الفايز، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، والنائب عن تحالف الفتح: "إن المشروع سيتم بمباركة أمريكية خاصة وأنه جاء بعد زيارة الكاظمي إلى واشنطن ومع دولتين لاتمانعان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس