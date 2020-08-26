خبير: العراقيون يدفعون ثمن الصراع التركي الكردستاني

الموضوعات: تركيا تقصف مدنيين في العراق والولايات المتحدة تتدخل لمنع التصعيد؛ بيان روسي تركي إيراني يندد بالهجمات الإسرائيلية على سوريا؛ العاهل الأردني يحذر من تهديد الأمن الغذائي للدول العربية؛ إطلاق استغاثة لحماية آثار اليمن من الدمار.

تتكرر الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية تحت ذريعة محاربة تنظيم "حزب العمال الكردستاني" الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية، بينما يحصد القصف أرواح المواطنين العراقيين ويدمر منازلهم.

وحول هذا الموضوع قال كفاح محمود، الكاتب والباحث المتخصص بالشؤون الكردية والعراقية، لـ «بلا قيود"

"إن الخيار العسكري أثبت عبر سنوات الصراع بين تركيا والكردستاني أنه لم يجد نفعا ومن الخطأ الاستمرار به، لأن المتضرر الأول هم المواطنون العراقيون الذي قتلوا وهجروا من قراهم بسبب هذا الصراع...التحدي السياسي الذي يمر به العراق حاليا لا يخوله اتخاذ قرار حاسم بهذا الشأن، ويبقى أمامه خيار التوجه إلى حليفته الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة للضغط على تركيا لوقف اعتداءاتها."

تنديد روسي تركي إيراني باعتداءات إسرائيل على سوريا

نددت كل من روسيا وتركيا وإيران في بيان مشترك بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وبالصفقة النفطية بين شركة أمريكية و"قوات سوريا الديمقراطية" الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.

وخلال مداخلة مع "بلا قيود" قال المحلل السياسي بشير بدور، لـ "بلا قيود":

"إن انتهاكات إسرائيل المستمرة للسيادة السورية تخالف الاتفاقيات الأممية والقرارات الدولية، ويجب أن يكون هناك موقف دولي جدي لمنع تكرار هذه الاعتداءات وعدم الاكتفاء بالتنديد خاصة وأن المنطقة تتجه للتطبيع مع إسرائيل."

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس