لبنان يبدأ تشكيل حكومته برئاسة مصطفى أديب

الموضوعات: مباحثات لتشكيل الحكومة اللبنانية قبل زيارة ماكرون، تشكيل حكومة سورية جديدة مع الاحتفاظ ببعض الوزارات، محكمة العدل الدولية تعقد جلسات للنظر في الخلاف القطري الخليجي.

كلّف رئيس الجمهورية اللبناني، ميشال عون، سفير لبنان لدى ألمانيا، مصطفى أديب، بتشكيل حكومة جديدة بعد أن حصل على دعم غالبية النواب.

وتم ترشيح أديب لهذا المنصب من قبل رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وسعد الحريري وتمام سلام، وكذلك الكتل النيابية التابعة لـ "حزب الله" و"حركة أمل"، و"التيار الوطني الحر".

وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي، ميخائيل عوض، لـ "بلا قيود":

"إنه من المثير للتساؤل كيف أن الحريري يسمي دائما أشخاصا مقربين من ميقاتي... نلتمس من تصريح الأمين العام لـ "حزب الله"، السيد حسن نصرالله بأنه منفتح على أي مبادرة فرنسية من شأنها أن تشكل عهدا جديدا للبنان أن "حزب الله" يفضل تعزيز العلاقات مع فرنسا على حساب العلاقات مع الولايات المتحدة."

الخلاف الخليجي القطري

تعقد محكمة العدل الدولية جلسات جديدة للنظر في الخلاف القائم منذ أكثر من ثلاث سنوات بين قطر من جهة ومصر وثلاث دول خليجية من جهة أخرى، على أن تستمع المحكمة إلى قطر والإمارات في قضية تتهم فيها الدوحة أبو ظبي بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي دخلت حيز التنفيذ عام 1969، بطردها مواطنين قطريين.

وبهذا الخصوص قال لـ "بلا قيود" مدير المركز العربي للدراسات السياسية الدكتور محمد صادق إسماعيل:

"إن المحكمة لن تستطيع تقريب وجهات النظر أو حل الخلاف القطري الخليجي دون عودة قطر عن سياستها في التدخل بالشؤون الداخلية للدول ودعمها الإرهاب وتهديدها لاستقرار المنطقة".

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إعداد وتقديم: نغم كباس