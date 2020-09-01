خبير: ماكرون في المنطقة لإعادة خلط الأوراق

الموضوعات: ماكرون في لبنان لبحث إعادة الإعمار، السعودية تعزل قائد قوات التحالف الدولي، اتفاق هدنة بين حماس وإسرائيل.

تدل زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى لبنان وللمرة الثانية في عضون شهر على جديته في تعزيز نفوذ بلاده هناك.

وحول زيارة ماكرون قال الخبير بالعلاقات الدولية، إلياس المر، لـ "بلا قيود":

"إن هذه الزيارة تدل على صحوة أوروبية بقيادة فرنسا لإعادة تفعيل نفوذها في المنطقة خاصة بعد التدخل التركي وتصاعد التوتر شرق المتوسط، وربما تكون بداية إعادة النظر بالعلاقات مع الولايات المتحدة، أتوقع أن يزور ماكرون العراق وسوريا لخلط الأوراق انطلاقا من وعي أوروبا بأنها ستحتاج لتمتين العلاقات مع الدول العربية في المرحلة المقبلة".

السعودية تحيل قائد قوات التحالف الدولي إلى التحقيق

بأمر ملكي صادر عن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، تم عزل قائد قوات التحالف الدولي فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود وإحالته للتحقيق.

وفي هذا الخصوص قال لـ"بلا قيود" المحلل السياسي السعودي، سعد بن عمر:

"إن قرار العزل جاء فقط لأسباب تتعلق بالفساد وهدر المال العام وتعاملات مالية مشبوهة، والمملكة منذ مدة وهي تحاول زيادة مكافحة الفساد فيها".

بدوره، قال المحلل السياسي اليمني ياسين التميمي:

"إن قرار العزل ربما جاء لأسباب تتعلق بخلافات في العائلة الحاكمة داخل المملكة وإزالة أي عوائق تحول دون تحقيق ولي العهد محمد بن سلمان طموحه بالوصول إلى السلطة".

واستبعد التميمي أن يكون للقائد الجديد أي دور في حل الأزمة اليمنية أو استئناف الحوار أو إنهاء الحرب خاصة وأنه من خارج العائلة الحاكمة.

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس