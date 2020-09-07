السعودية تحسم موقفها من التطبيع مع إسرائيل

الموضوعات: الولايات المتحدة تقدم مبادرة للسعودية من أجل التطبيع مع إسرائيل، مطالبات لليونيسف بالتدخل لإعادة المدارس السورية التي سيطر عليها مسلحون مدعومون أمريكيا، أردوغان يستقبل السراج في إسطنبول تزامنا مع استضافة المغرب مشاورات جديدة بين الفرقاء الليبيين.

حسمت المملكة العربية السعودية موقفها من التطبيع مع إسرائيل، حيث أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حرص بلاده "على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام ودعم المبادرة العربية للسلام".

وبهذا الشأن قال المحلل السياسي السعودي، سعد بن عمر، لـ "بلا قيود":

"إن موقف المملكة ثابت ولن يتغير فيما يتعلق بحل القضية الفلسطينية وفق المبادرة العربية للسلام ومن خلال الشعب الفلسطيني وقادته، ولو مدت دول أخرى يد الصداقة لإسرائيل ولو ضغطت الإدارة الأمريكية على السعودية من أجل التطبيع مع إسرائيل فإن المملكة متمسكة بموقفها."

وفي نفس السياق، بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في العاصمة عمان، جهود إيجاد أفق لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وحول هذا الموضوع قال عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، مسعود غنايم، لـ "بلا قيود":

التنسيق الأردني الفلسطيني ضروري جدا في هذه المرحلة خاصة و"أن "صفقة القرن" وتفاصيل التطبيع تضر بالمصالح الأردنية وتمس بالوصاية الهاشمية على المقدسات لذلك تنسق عمان مع الجانب الفلسطيني لمنع نقلها إلى السعودية أو الإمارات."

أردوغان يستقبل السراج في إسطنبول

يسارع رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج إلى إسطنبول في وقت تستضيف المغرب فيه وفدين ممثلين للفرقاء الليبيين من أجل بحث حل للأزمة ووقف الصراع هناك.

وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال الخبير بالشأن التركي، طه عودة أوغلو:

"الزيارة جاءت كخطوة استباقية للمباحثات الليبية في المغرب، من أجل تعزيز العلاقات والتنسيق مع تركيا خاصة بعد هدنة وقف إطلاق النار، وهذا دليل على أن المرحلة القادمة في ليبيا ستشهد تغيرات سياسية هامة."

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إعداد وتقديم: نغم كباس