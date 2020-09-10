الجامعة العربية تطالب تركيا بالانسحاب من المنطقة

الموضوعات: الجامعة العربية تطالب تركيا بسحب قواتها من سوريا والعراق وليبيا دون شروط مسبقة، حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تطلق أول مرحلة من التدقيق الجنائي على مصرف لبنان، الكاظمي يصدر قرارا لمحاربة الطائفية في العراق.

أدانت الجامعة العربية التدخل التركي العدواني في الشؤون الداخلية للدول العربية، باعتباره انتهاك جسيم للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعدم شرعية التواجد العسكري التركي في الدول العربية وضرورة سحب جميع قواتها دون قيد أو شرط، وخاصة من العراق، وليبيا، وسوريا.

وحول هذا الموضوع قال لـ "بلا قيود" صفوت عمران، الكاتب والصحافي ورئيس قسم الشؤون السياسية في جريدة الجمهورية المصرية:

"إن مطالبة الجامعة العربية لتركيا بالخروج من الدول العربية أمر في غاية الأهمية ولو بقي حاليا بلا تنفيذ بسبب معارضة قطر وحكومة الوفاق الليبية، لكن تشكيل لجنة وزارية دائمة لبحث التدخلات التركية يعني أن أنقرة ستعامل معاملة العدو الذي يهدد الأمن والسلم الأهليين في المنطقة، وأتوقع أن يدعم الاتحاد الأوروبي موقف الدول العربية لما تشكله تركيا من تهديد للأمن القومي الأوروبي أيضا".

الكاظمي يصدر قرارات لمكافحة الطائفية

قرر رئيس الحكومة العراقي، مصطفى الكاظمي، منع رفع الأعلام الدينية في البلاد والاكتفاء بعلم العراق وكذلك عدم كتابة مذهب المواطن العراقي في الأوراق الرسمية والمؤسسات الحكومية.

وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال المحلل السياسي العراقي، نجم القصاب:

"إن قرار الكاظمي سيعيد توحيد العراق وإنهاء عصر الطائفية الذي بدأ منذ عام 2003 لذلك سيلتف الشعب العراقي برمته حوله لدعمه في هذا القرار".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس