هل تنجح المبادرة الفرنسية في حل الأزمة الليبية

قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مبادرة لحل الأزمة الليبية أساسها تشكيل حلف سياسي مكون من جميع الدول المجاورة لليبيا، للمساعدة في إيجاد حل للصراع في هذا البلد العربي.

وحول هذا الموضوع قال مدير المركز العربي للدراسات السياسية، محمد صادق إسماعيل، لـ"بلا قيود":" إن المبادرة الفرنسية في غاية الأهمية، لأن الدول المجاورة لليبيا تأثرت حتما جراء الصراع، الأمر الذي سيلحق أضرارا جسيمة فيها إن كانت سياسية أو اقتصادية لذلك أعتقد أن توحيد الرؤى السياسية فيما بينها، سيكون خطوة جيدة لإنهاء الصراع في ليبيا".

بدوره قال الخبير بالشأن الأوروبي، أنطوان شاربنتيه: "إن الرئيس ماكرون يحاول حل الصراعات في أكثر من ملف، لكنه يحتاج لدعم بقية دول الاتحاد الأوروبي لتحقيق ذلك، لا أعتقد أن فرنسا ستنجح بإنشاء حلف سياسي مشترك مع مصر وتونس والمغرب والجزائر لاختلاف المصالح فيما بينها، بما يخص رؤى الحل في ليبيا".

السعودية تضع شروطها لرفع العقوبات عن إيران

أعلنت السعودية أن عودة إيران إلى المجتمع الدولي ورفع العقوبات عنها والاستمرار بالاتفاق النووي يتطلب المحافظة على منع الانتشار النووي، ومعالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم، ورعايتها للإرهاب بما يكفل عدم قيامها بأي نوع من الاستفزازات مستقبلا.

وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي السعودي، سعد بن عمر لـ"بلا قيود": "إن العقوبات الاقتصادية ضرورية جدا للضغط على إيران ومنع تدخلها في الشؤون العربية، وهذه التصريحات السعودية ليست إلا استمرار لقرارات دول مجلس التعاون الخليجي".

بدورها اعتبرت الباحثة في دراسات الشرق الأوسط، ازاده كريواني أن "السعودية لا تمتلك الحق في فرض إملاءات على إيران بشأن الاتفاق النووي، الذي هو من شأن مجلس الأمن والأمم المتحدة".

تفاصيل الحلقة في التسجيل الصوتي

إعداد وتقديم: نغم كباس