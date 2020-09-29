لماذا يلقي أردوغان بثقله لدعم أذربيجان

الموضوعات: تركيا تهدد بتدخل عسكري لدعم أذربيجان ضد أرمينيا، العاهل الأردني يعلن حل البرلمان والحكومة، الولايات المتحدة تهدد إيران بفرض عقوبات جديدة ستفصلها عن العالم.

يتصاعد العنف بين أرمينيا وأذربيجان يوما بعد يوم وسط دعوات دولية وإقليمية لوقف إطلاق النار، والعودة إلى المفاوضات، وإيجاد حل سلمي لا عسكري، باستثناء تركيا التي تعول على الحل العسكري إذ أكد الرئيس رجب طيب أردوغان دعم بلاده لأذربيجان معتبرا أرمينيا "قوة احتلال"، كما أعرب وزير خارجيته عن استعداد أنقرة لتقديم دعم عسكري لأذربيجان.

وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي التركي، فراس رضوان أوغلو، لـ "بلا قيود":

"إن أي رئيس تركي سيتخذ نفس موقف أردوغان وإلا سيمنى بفشل سياسي ذريع لأن الشعب التركي يعتبر الأذريين أشقاء لهم وأرضهم امتداد للأراضي التركية، إضافة إلى أن تركيا تستورد 40% من حاجياتها النفطية من باكو، لذلك وجه الرئيس رسائل حازمة لردع كل من يرغب في التدخل بهذه الأزمة وخاصة للاتحاد الأوروبي".

العاهل الأردني يحل البرلمان والحكومة

أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حل البرلمان، والاستعداد لإجراء انتخابات جديدة.

وعن أسباب هذه الخطوة قال المحلل السياسي الأردني، الدكتور عامر السبايلة، لـ "بلا قيود":

"إن هذا التحرك يعني دستوريا وجوب استقالة الحكومة خلال أسبوع. أعتقد أن قرار الملك جاء بعد التأكد من أن هذه الحكومة أصبحت عاجزة عن تقديم أي حلول للمشاكل الاقتصادية والصحية التي تعانيها البلاد وكان من الضروري حلها لإحداث تغيير يلبي طموحات الشعب الأردني".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس