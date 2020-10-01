تحرك دبلوماسي لاستعادة الجولان المحتل

الموضوعات: سقوط قذائف صاروخية في إيران بسبب الصراع في قره باغ، سوريا تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان، الصين تبني مدينة ذكية مقاومة لكورونا.

تجدد سوريا محاولاتها لاستعادة أراضيها المحتلة من قبل إسرائيل عبر الأقنية الدبلوماسية والمنظمات الدولية لاسيما بعد ممارسات الاحتلال المجحفة بحق المواطنين السوريين في الجولان، إذ تمنعهم من أبسط حقوقهم في العمل والتملك والتعليم والصحة وسرقة محاصيلهم الزراعية وممارسات أخرى منافية لقرارات منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، حسبما قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير حسام الدين آلا.

وبهذا الخصوص، قال أستاذ القانون الدولي، وعضو مجلس الشعب السوري، الدكتور أحمد مرعي، لـ "بلا قيود":

"إن سوريا توجهت للأمم المتحدة بهذا الشأن في ظل التطبيع العربي الإسرائيلي لتؤكد على حقها في استعادة أرضها والدولة السورية تمشي في مسارين لاستعادة الجولان السوري من المحتل الإسرائيلي، الأول، سياسي، يتمثل بالتوجه للمنظمات الدولية، والثاني، عسكري عبر دعم المقاومة".

إيران في مهب صواريخ صراع قره باغ

سقطت قذائف صاروخية على قرى إيرانية حدودية جراء الصراع الدائر بين أذربيجان وأرمينيا في منطقة قره باغ دون حدوث إصابات بشرية حسب شهود عيان من القرية.

وحول هذا الموضوع، قال رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية، السيد فادي السيد، لـ "بلا قيود":

"إن إيران حذرت من هذه الحوادث بشكل رسمي وهي لن تسمح بانتهاك أراضيها لذلك تسعى جاهدة لنزع فتيل الحرب الدائرة بالقرب من حدودها لما يشكله ذلك من خطر على أمنها القومي".

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إعداد وتقديم: نغم كباس