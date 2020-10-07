قوات الأمن الإسرائيلي تستخدم العنف المفرط ضد محتجين مناهضين لنتنياهو

الموضوعات: مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين في مظاهرات في إسرائيل، الأردن ينشر الجيش في المحافظات بسبب تزايد إصابات كورونا، أردوغان يزور الكويت وقطر، أرمينيا تعلن استعدادها لتقديم تنازلات في قره باغ.

تتصاعد حدة التظاهرات في إسرائيل والمناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وطريقة إدارته لجائحة "كوفيد-19" وذلك على الرغم من تمديد القيود المفروضة على التجمعات بموجب حال الطوارئ، والتي يعتبرها المحتجون ذريعة لمنع التظاهرات وكم الأفواه المطالبة بمحاكمة نتنياهو وتقديم استقالته.

وخلال مداخلة مع "بلا قيود" قال عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، مسعود غنايم:" إن قوات الأمن الإسرائيلية تعاملت بعنف مفرط مع المحتجين وإن يمينيين استهدفوا المتظاهرين عمدا وكسروا أيادي بعضهم كما حاولوا دهسهم"

الأردن ينشر الجيش لمواجهة كورونا

دخل الأردن حظر التجول الشامل لبعض المناطق حيز التنفيذ لمدة أسبوع، وذلك نظراً لسوء الحالة الوبائية في البلاد كما نشر الجيش لضمان التقيد بالحظر.

وحول هذا الموضوع قال الخبير الأمني العميد، ناجي الزعبي، لـ "بلا قيود": إن سبب تفاقم الأزمة سوء القرارات التي اتخذتها الحكومة وإن الوضع كان تحت السيطرة عندما كان بيد القوات المسلحة."

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إعداد وتقديم: نغم كباس