الأسد يدعو لردع الولايات المتحدة ومعاقبتها

تطرق الرئيس السوري بشار الأسد خلال لقاء مع "سبوتنيك" إلى عدة مواضيع هامة داخلية وخارجية، كالحرب ونقاط التحول فيها لاسيما بعد الدعم الروسي، وأيضا علاقة بلاده بإسرائيل والولايات المتحدة، والوجود الأجنبي على الأراضي السورية المتمثل بالقوات التركية والأمريكية.

وشدد الأسد على ضرورة وجود توازن دولي يردع الولايات المتحدة أو يعاقبها على "الأعمال الشريرة" التي تمارسها مثل سياسة الاغتيالات والتصفيات التي تتبعها في مناطق مختلفة من العالم، بحيث لا تستطيع أن تنجو بجريمتها.

وحول تصريحات الأسد قال الباحث والمحلل السياسي، طالب إبراهيم لـ "بلا قيود":

"إن عدد الدول المعارضة لسياسات الولايات المتحدة تزداد حول العالم وهذا يبشر بإمكانية إنشاء تكتل أو تحالف لردعها وفق التوازن الدولي الذي أشار إليه الرئيس، وأيضا لدينا الاحتلال التركي الذي هدفه السيطرة على الأراضي الزراعية بما يشكل تهديدا للأمن الغذائي السوري، والاحتلال الأمريكي لسرقة موارد الطاقة ولن يخرجا إلا بقوة السلاح والمقاومة الشعبية".

قطر تطلب "إف 35" من الولايات المتحدة

تقدمت قطر بطلب رسمي إلى الولايات المتحدة لشراء مقاتلات "إف-35" الشبح لكن واشنطن تنظر بعين الريبة إلى علاقة الدوحة بحركة "حماس" ما يشكل عائقا محتملا أمام إتمام الصفقة خاصة وأن الكونغرس الأمريكي يسعى للحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط.

وحول تأثير هذه الصفقة إذا تمت على العلاقات مع السعودية قال المحلل السياسي السعودي، الدكتور سعد بن عمر، لـ بلا قيود":

"إن تزود قطر بالمقاتلات سيزيد من أمن الخليج ولن تعترض عليه السعودية، وهناك إقبال من قبل الدول الخليجية على شراء هذا النوع من المقاتلات بسبب تفوقها على المقاتلات التي تملكها إيران بما أن طهران تشكل تهديدا محتملا لدول مجلس التعاون الخليجي".

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إعداد وتقديم: نغم كباس