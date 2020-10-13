هاشم لـ"سبوتنيك": نحن مع تشكيل حكومة لبنانية لكن دون إقصاء أي فريق

الموضوعات: حركة أمل تؤكد لـ "سبوتنيك" تأييدها لتشكيل الحكومة اللبنانية دون إقصاء أي فريق؛ الأردن يستحدث وزارة جديدة في الحكومة لأغراض التصدي للأوبئة والفيروسات؛ أردوغان يدعو الاتحاد الأوروبي لتنظيم مؤتمر حول شرقي المتوسط؛ المركز العربي للإعلام السياحي يوصي بإلغاء تأشيرات الدخول بين الدول العربية.

قال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم في تصريح خاص لـ"سبوتنيك":

"إن تأجيل فرنسا للمؤتمر الذي سيعقد من أجل لبنان هو لإعطاء فرصة أخرى للقوى السياسية للتوصل إلى اتفاق وأيضا لانتظار نتائج الانتخابات الأمريكية، ونحن لا نقف في وجه تشكيل الحكومة ونوافق على أية فكرة يمكن أن تطرح للنقاش دون إملاءات خارجية لإقصاء أي فريق".

بدورها قالت منسقة اللجنة المركزية للإعلام في "التيار الوطني الحر"، رندلى جبور، لـ "سبوتنيك":

"لا أحد يريد في لبنان تكرار تجربة مصطفى أديب أي استقالة رئيس الحكومة المكلف واستنفاذ الوقت دون تشكيل الحكومة لذلك المهلة التي أعطاها الرئيس عون ستكون من أجل توزيع الحقائب وليس فقط لتسمية رئيس الحكومة، والمبادرة الفرنسية أيضا مستمرة ولا يمكن أن يتنازل عنها الرئيس ماكرون بهذه السهولة، ونحن نثمن دور روسيا التي تجري اتصالاتها من أجل مساعدة لبنان ولو أنها لا تتدخل بشكل مباشر لكن أعتقد أن موسكو تدعم المبادرة الفرنسية".

الاقتصاد والصحة أبرز تحديات الحكومة الأردنية

نجح الأردن أخيرا بتشكيل حكومته مضيفا عليها ميزات أبرزها تشكيل فريق خاص لتنسيق التعاون مع مجلس النواب 2020 وكذلك ابتكار وزارة جديدة للتنسيق بين الوزرات في مقر رئاسة الحكومة يتولاها السفير نواف التل، فضلا عن وزارة خاصة لمواجهة الأوبئة لتكون بذلك حكومة الخصاونة أمام ثلاثة ملفات تشكل أبرز التحديات الراهنة وهي الملف الاقتصادي وملف التعامل مع البرلمان فضلا عن ملف الصحة ومواجهة وباء جائحة "كورونا" في ظل تزايد أعداد الإصابات بالبلاد.

حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الأردني عامر السبايلة لـ "بلا قيود":

"الآمال غير معقودة على هذه الحكومة، لأنها لا تملك القدرة على مواجهة التحديات التي يمر بها الأردن وليس لديها الكفاءات المرجوة".

الموضوعات كاملة في التسجيل الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس