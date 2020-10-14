لافروف لـ"سبوتنيك": لن نتذلل للاتحاد الأوروبي

الموضوعات: لافروف يتحدث لـ "سبوتنيك" عن أهم المواضيع الدولية، الصحاف يؤكد لـ "سبوتنيك" أن السياسة الخارجية للعراق تولي اهتماما لتركيا وروسيا والخليج، توافق ليبي على البدء في ترتيبات المرحلة الدائمة.

تحدث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف لـ "سبوتنيك" عن مختلف القضايا والأحداث الدولية والإقليمية والداخلية الروسية وكذلك علاقة بلاده مع الاتحاد الأوروبي والتي بدت نظرته لها تشاؤمية إذ قال:

"من غير المتوقع أن تكون العلاقات جيدة بين روسيا والاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب، الاتحاد الأوروبي ما زال خائفا في تغيير مسار علاقاته مع روسيا، والأوروبيون غير مستعدين حاليا للعودة إلى العلاقات الجيدة مع موسكو بسبب الضغوطات السياسية، وروسيا دائما مستعدة لمد يدها للتعاون لكنها لن تركض خلفه ولن تتذلل".

لافروف أيضا تحدث عن العلاقات مع تركيا في ظل الصراعات المحتدمة في سوريا وليبيا وقره باغ، وقال:

"موسكو غير متوافقة مع مواقف تركيا بشأن قره باغ، يجب نشر قوات حفظ السلام في قره باغ لمراقبة وقف إطلاق النار هناك، نحن أيضا ننسق مع الأتراك في الشأن الليبي وهم يدركون جيدا ضرورة البحث عن حل وسط، وإيجاد حل لمسألة تعيين المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، الذي يؤخره موقف الولايات المتحدة".

اتفاق ليبي على حل سياسي شامل

اتفق ممثلو مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة لإطلاق حل سياسي شامل في البلاد وهو ما علقت عليه دكتورة العلاقات الدولية، عبير حيالي، بقولها لـ "بلا قيود":

"إن هذا الاتفاق يبقى عقيما مالم يتحرر الفرقاء الليبيون من التبعية للخارج، هناك أجندة تركية في ليبيا وأردوغان لن يتنازل عنها لأنه بذلك يكون قد انتحر سياسيا".

الاستماع لتفاصيل الحلقة في الملف الصوتي

إعداد وتقديم: نغم كباس