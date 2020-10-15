إسرائيل توسع مشروعها الاستيطاني بالرغم من "اتفاق إبراهيم"... واشنطن تحاول التقرب من قطر

وافقت إسرائيل على بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ توقيعها اتفاقيتي تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين برعاية أمريكية.
وحول هذا الموضوع قال لـ "بلا قيود" المحلل السياسي، ماجد هديب: "إن هذا الإعلان يأتي في إطار أطماع نتنياهو التوسعية والتي بدت واضحة منذ وصوله إلى رئاسة الحكومة، المسؤولية تقع على دولتي الإمارات والبحرين في تسريع الإعلان عن استيطان جديد لأنهما شجعتا التعاون مع الشركات الإسرائيلية الموضوعة على اللائحة السوداء في الأمم المتحدة بسبب أطماعها الصهيونية ودعمها للاستيطان".
غانتس يهدد بحل الحكومة
هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحل الحكومة والذهاب لانتخابات مبكرة إذا لم يقر الميزانية. لكن الخبير بالشأن الإسرائيلي، غسان محمد، يؤكد لـ "بلا قيود" أن الخلاف ليس على الميزانية بل هو سياسي عميق متعلق بعدة ملفات كان آخرها مسألة الغواصة الألمانية.
وقال محمد لبرنامجنا:" إن كل المؤشرات في الداخل الإسرائيلي تدل على الذهاب لانتخابات مبكرة ليس بسبب الميزانية فقط بل بسبب خلاف سياسي عميق بين نتنياهو وغانتس الذي بدأ بالتواصل مع عدة أحزاب بمافيها المعارضة لبحث تشكيل حكومة جديدة."
قطر بين الولايات المتحدة وإيران
كشفت دراسة صادرة عن مركز أبحاث الأمن القوميّ، التابِع لجامعة تل أبيب، عن مساعي إسرائيلية لإذابة الجليد بين الولايات المتحدة وقطر على حساب إيران ومقابل مصالحة خليجية مع الدوحة انطلاقا من إدراك المصلحة الواضحة لأمريكا في إقامة تحالف خليجي قوي ضدّ إيران، وبالتعاون مع إسرائيل.
وبهذا الخصوص قال المحلل السياسي الإيراني، محمد حسين خليق، لـ "بلا قيود" :" إن علاقة إيران تبنى مع دول المنطقة وفق مصالح الشعوب إن رأت قطر أن تعزيز علاقتها مع الولايات المتحدة يصب في مصلحة شعبها فهذا لن يؤثر على العلاقة مع إيران أما إذا أضر هذا التحالف المصالح الإيرانية فإن طهران بالطبع ستعيد النظر في علاقتها مع الدوحة".
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إعداد وتقديم: نغم كباس
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