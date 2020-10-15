إسرائيل توسع مشروعها الاستيطاني بالرغم من "اتفاق إبراهيم"... واشنطن تحاول التقرب من قطر

بلا قيود انسخ الرابط نغم كباس 0 0

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تناقش حلقة "بلا قيود" لهذا اليوم عدة موضوعات، منها استقالة رئيس قيرغيزستان؛ قيام إسرائيل ببناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة وتهديد غانتس بحل الحكومة الإسرائيلية؛ بالإضافة إلى محاولة الولايات المتحدة التقرب من قطر لإقامة تحالف خليجيّ ضد إيران.