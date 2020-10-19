خبير: على أوروبا تغيير فهمها لـ"حرية التعبير" تجنبا لحرب أهلية

نناقش في حلقة هذا اليوم من "بلا قيود" الموضوعات التالية: فرنسا تعتزم طرد أكثر من مئتي أجنبي بعد مقتل مدرس على يد متطرف، مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا من المسجد الأقصى، إيران تتحرر من قيود السفر والتسلح.

تعتزم فرنسا طرد 231 أجنبيا مسجلين على قائمة "التطرف الإرهابي" بعد حادثة مقتل مدرس على يد متطرف من أصل شيشاني، الأمر الذي صنفه الرئيس الفرنسي يأنه يأتي ضمن "إرهاب الإسلاميين".

وحول هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الأوروبي، أنطوان شاربنتييه لـ "بلا قيود":

"إنه يجب على الشعوب الأوروبية إعادة النظر بمفهوم حرية التعبير كي لا تقع في حروب أهلية، لأن ما حصل للمدرس ناجم عن صراع ثقافي وحضاري من جهة وعن عدم مسؤولية من جهة أخرى، أعتقد أن ماوصلت إليه أوروبا من معاداة للإسلام تتحمل مسؤوليته الولايات المتحدة الأمريكية منذ هجمات سبتمبر 2001".

المقدسيون يطردون إماراتيين من المسجد الأقصى

قام عدد من سكان القدس بطرد وفد إماراتي خلال وجوده في المسجد الأقصى، على الرغم من الحراسة الإسرائيلية التي كانت ترافقه.

وخلال مداخلة مع "بلا قيود" علق أستاذ التاريخ في جامعة القدس المفتوحة، الدكتور أسعد العويوي، على هذا الموضوع بقوله:

"إن ماحصل في المسجد الأقصى وهذه الزيارة التي تشبه زيارة السارق دليل على أن الاتفاق الإماراتي- الإسرائيلي يبقى حبرا على ورق، وإن زيارة العرب إلى هذا المكان المقدس يجب أن تكون بعد تحريره من الاحتلال، وبرضا الفلسطينيين وحمايتهم وليس بحماية الشرطة الإسرائيلية".

تفاصيل أوفى في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس