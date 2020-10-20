إيران تدعو دول الخليج لتوقيع معاهدات أمنية

نناقش في حلقة اليوم من "بلا قيود" الموضوعات التالية: ماكرون يؤكد للكاظمي دعم بلاده الأمني للعراق، وفد إماراتي رسمي في إسرائيل وتوقيع اتفاقية إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين، وزير الدفاع الإيراني يدعو دول الخليج لتوقيع اتفاقيات أمنية وعسكرية، الجيش الوطني الليبي يضع خروج تركيا شرطا لنجاح مفاوضات جنيف.

تخطو إيران باتجاه تعاون مع الدول الخليجية، إذ أعلن وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، استعداد بلاده لتوقيع معاهدات عسكرية وأمنية مع تلك الدول تضمن الاستقرار في المنطقة.

بهذا الخصوص يقول الخبير بالشأن الإيراني، إياد المجالي لـ "بلا قيود":

"إن إيران تدرك جيدا حجم المخاطر المترتبة على أمنها القومي جراء توجه دول الخليج للتطبيع مع إسرائيل أو حتى إنشاء قواعد عسكرية في تلك الدول، لذلك تحاول بدبلوماسية بدء تعاون أمني معها وهذا من الصعب أن يتم إلا إذا قدمت طهران تنازلات".

العراق يعزز تعاونه مع فرنسا في عدة اتفاقات

وقع العراق على خلفية زيارة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى باريس، مجموعة من الاتفاقيات في مجال الزراعة وتنمية موارد الأراضي والمياه. وكذلك إنشاء القطار المعلق في العاصمة بغداد. فضلا عن مذكرة توسيع قبول الطلبة العراقيين في الجامعات الفرنسية.

وحول هذه الزيارة قال المحلل السياسي العراقي، نجم القصاب لـ "بلا قيود":

"إن العراق بحاجة لدعم فرنسا العسكري خاصة فيما يتعلق بتعزيز القدرات الجوية فضلا عن التعاون الاقتصادي، وهذه الزيارة تأتي مكملة للزيارة التي قام بها ماكرون مؤخرا لبغداد، ومن أجل التسريع بخروج القوات الأمريكية".

تفاصيل أوفى في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس