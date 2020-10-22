بومبيو يكشف موقف دمشق من المحتجزين الأمريكيين

نبحث مع ضيوفنا في حلقة اليوم من برنامجنا الموضوعات التالية: بومبيو يتهم دمشق بعدم التعاون في الإفراج عن أمريكيين، مظاهرات حاشدة في السودان، أرمن لبنان وسوريا يقدمون الدعم لقره باغ، إسرائيل تدرس مد سكة حديد تربط المتوسط بالخليج.