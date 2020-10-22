بومبيو يكشف موقف دمشق من المحتجزين الأمريكيين

عاد الزائر الأمريكي رفيع المستوى خالي الوفاض من سوريا بعد أن رفضت دمشق التعاون معه بشأن الإفراج عن محتجزين أمريكيين، حسب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
وبهذا الخصوص قال الخبير بالعلاقات الدولية، السوري غسان يوسف لـ "بلا قيود":
"إن زيارة المسؤول الكبير في البيت الأبيض كاش باتيل لسوريا لن تأتي بنتيجة دون اعتراف الولايات المتحدة بأنها تحتل أراض سورية وعليها الانسحاب منها إضافة إلى أن دمشق لن تفرج عن تايس قبل التفاوض الجدي بهذا الشأن لأنه يعمل مع البحرية الأمريكية وقدم مساعدات كثيرة للإرهابيين حسب المعلومات المتوفرة لدى الحكومة السورية، توقيت هذه الزيارة أي أنها أتت قبل الانتخابات الرئاسية دليل على أنها من أجل تبييض صفحة ترامب أمام الشعب في الداخل الأمريكي من أجل تحقيق مكاسب سياسية".
أرمن سوريا ولبنان... أين هم من صراع قره باغ؟
كشف الأمين العام لحزب "الطاشناق" النائب هاغوب بقرادونيان في حديث لـ "سبوتنيك" حقيقة توجه أرمن من سوريا ولبنان إلى قره باغ للدفاع عن وطنهم الأم ضد أذربيجان.
وقال بقرادونيان لـ "سبوتنيك":
"إن بعض الشباب الأرمن اللبنانيين والسوريين الحاصلين على الجنسية الأرمينية توجهوا إلى يريفان للدفاع عن وطنهم لأنه في العقيدة الأرمنية المواطنون هم الجيش، وعددهم لا يتجاوز الـ 25 شخصا، والجالية الأرمينية تدعم معنويا وإعلاميا وماديا حسب الإمكانيات المتاحة للمواطنين في أرمينيا".
تفاصيل إضافية في الملف الصوتي.
إعداد وتقديم: نغم كباس
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)