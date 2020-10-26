خبير: على ماكرون تغيير موقفه ليخرج من المأزق ويمنع تركيا من استغلاله

نناقش في حلقة اليوم مع ضيوفنا الموضوعات التالية: حملة مقاطعة واستدعاء سفراء للاحتجاج على تصريحات فرنسية مسيئة للإسلام؛ إسرائيل تبدأ بالدعم الاقتصادي للسودان؛ تل أبيب: حماس تمتلك صواريخ أرض-جو.

من حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية واستدعاء سفراء إلى إصدار بيانات رسمية ودعوات لمظاهرات، وتهجم شديد اللهجة من تركيا، هكذا يحتج العالم العربي والإسلامي على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص الإسلام.

حول هذا الموضوع قال الباحث في أكاديمية باريس للجيوبولتيك، فيصل جلول لـ "بلا قيود":

"من الواضح أن المنافسة بين تركيا وفرنسا في عدة دول دفعت بأردوغان لاستغلال الموقف للإساءة بشكل مباشر للرئيس ماكرون... وأرى هنا أن ماكرون أخطأ عندما أعطى الفرصة لأردوغان بالتدخل في شؤون بلاده وقدم له مسوغا لذلك من خلال تصريحاته المتعلقة بالإسلام، وعلى فرنسا أن تعيد النظر في ما يحدث كي لا يتطور إلى مواجهة بين الفرنسيين".

إسرائيل تتهم حماس بامتلاك صواريخ أرض-جو

اتهمت إسرائيل حركة "حماس" في قطاع غزة بتطوير قدراتها البحرية، وامتلاكها صواريخ أرض-جو وإنشاء نفق لإرسال مسلحين لشن هجمات في إسرائيل.

حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الفلسطيني المقرب من "حماس" إبراهيم المدهون لـ "بلا قيود":

"إن "حماس" ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية للتصدي لأي هجوم إسرائيلي محتمل لكن يخشى أن إعلان تل-أبيب اليوم عن امتلاك حماس للصواريخ هو ذريعة للقيام بعمل عسكري جديد ضد القطاع".

تفاصيل أوفى في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس