بمذكرة تفاهم أمنية... قطر تخرق اتفاق جنيف

نناقش في حلقة اليوم ما يلي: دول عربية تنتقد فرنسا وحكماء المسلمين يشكلون لجنة لمقاضاة تشارلي إبدو؛ قطر توقع مذكرة للتعاون الأمني مع حكومة الوفاق والجيش الليبي يعتبرها خرقا لاتفاق جنيف الأخير؛ واشنطن تعرقل عودة العلاقات الدبلوماسية لدول عربية مع سوريا.

وقعت الحكومة القطرية مذكرة للتعاون الأمني مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، ما أثار حفيظة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذي اعتبرها خرقًا لاتفاق جنيف الأخير. وذلك بالرغم من دعوات مجلس الأمن الدولي الأطراف الليبية إلى تنفيذ اتفاق جنيف بشكل كامل.

وبهذا الخصوص قالت أستاذ العلاقات الدولية، الدكتورة عبير حيالي لـ "بلا قيود":

"إن هذه المذكرة دليل على الاستهتار باتفاق جنيف من قبل قطر وحكومة الوفاق، وتقويض أي جهود للبدء بعملية سياسية، الأمر الذي يزيح الستار عن اتباع الدوحة لسياسة أنقرة وأطماعها".

الولايات المتحدة تمنع الدول العربية من إعادة العلاقات مع سوريا

تستمر الولايات المتحدة بفرض إرادتها على الحكومات العربية إذ يضغط مجلس النواب مع وزارة الخارجية حاليا باتجاه منع عودة العلاقات الدبلوماسية للدول العربية مع سوريا.

وخلال مداخلة مع "بلا قيود" قال عضو مجلس الشعب السوري السابق، مهند الحاج علي:

"إن الدول العربية ترغب بإعادة العلاقات وفتح سفاراتها وكان هناك محادثات بهذا الشأن مع عدة دول منها البحرين والسعودية لكن أحبطتها الإدارة الأمريكية التي تمنعهم وتهددهم بالعقوبات".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس