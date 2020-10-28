مقترح تحالف رباعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

نناقش مع ضيوفنا في "بلا قيود" ما يلي: "حماس" تقترح تشكيل حلف رباعي لمواجهة إسرائيل، مباحثات روسية-أردنية حول سوريا، احتدام الصراع التركي- الفرنسي.

اقترح القيادي في حركة "حماس"، محمود الزهار تشكيل تحالف رباعي لمواجهة إسرائيل يتكون من المقاومة الفلسطينية، واللبنانية، وسوريا وإيران.

وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي الفلسطيني المقرب من "حماس"، إبراهيم المدهون، لـ "بلا قيود":

"إن الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة من نزاعات وأزمات اقتصادية تقف حائلا دون تشكيل هكذا تحالف ولكن هناك توجه لإعادة إحياء محور المقاومة".

من جهته قال المحلل السياسي الإيراني، الدكتور محمد حسين خليق، لبرنامجنا:

"إن المنطقة تتجه إلى تحالفات خاصة بعد التطبيع فهناك محور سيلتف حول إسرائيل ومحور آخر سيحاربها ومن الطبيعي أن تتحد الأطراف المتضررة من الاحتلال لإنهائه".

مباحثات روسية- أردنية بشأن سوريا

شهد الأردن محادثات روسية- أردنية بخصوص سوريا لتكثيف الجهود الدولية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة يقبله السوريون ويضمن وحدة سوريا وتماسكها ويحفظ وحدة أراضيها. ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها ويؤدي إلى خروج جميع القوات الأجنبية منها ويقضي على الإرهاب ويوفر ظروف العودة الطوعية للاجئين إلى وطنهم.

وبهذا الخصوص قال لـ "بلا قيود" المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الأردني، عامر السبايلة، إن:

"زيارة الوفد الروسي للعراق والأردن يعكس رغبة موسكو في تفعيل دور المحيط الجغرافي لسوريا لإيجاد حل للأزمة".

التفاصيل كاملة في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس