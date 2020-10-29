باحث: فرنسا أمام تحد أمني خطير

نناقش في هذه الحلقة ما يلي: قتلى في هجوم إرهابي بفرنسا؛ أردوغان يدين بشدة الضربات الروسية على إرهابيين في إدلب؛ وزير يمني يقول لـ"سبوتنيك" إن حل الأزمة اليمنية بيد الولايات المتحدة؛ محمود عباس يدعو لعقد مؤتمر دولي للسلام؛ بايدن وترامب ينقلان معركتهما الانتخابية الأخيرة إلى فلوريدا.

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب عدد آخر في هجوم إرهابي بالسكاكين بالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية.

حول هذا الهجوم قالت الصحافية الباحثة في العلاقات الدولية، أورنيلا سكر لـ"بلا قيود":

"إن هذا الهجوم ردة فعل طبيعية على سياسات الغرب الخاطئة في الشرق والعالم الإسلامي".

بدوره قال الباحث في جامعة باريس للجيوبوليتيك، فيصل جلول لـ "بلا قيود":

"هذا العمل الإرهابي ليس فرديا بل هو يندرج ضمن الأعمال الإرهابية التي استهدفت فرنسا سابقا وتتم بالتخطيط المنظم لتنظيمات إرهابية كـ "القاعدة"، لذلك السلطات أمام تحدٍ أمني كبير خاصة في ظل الصراع مع تركيا، وأيضا استهداف بعثاتها الدبلوماسية فاليوم كان هناك محاولة اغتيال حارس القنصلية الفرنسية في جدة، إضافة إلى حادث مشابه في فيينا قام به أتراك".

أردوغان يهاجم موسكو لقصفها فصيلا إرهابيا في إدلب

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موسكو لقصفها تنظيم "هيئة أحرار الشام" الإرهابي في إدلب والمدعوم من تركيا، مهددا روسيا وسوريا بعملية عسكرية ردا على القصف ومتهما روسيا بأنها لا ترغب بإحلال سلام دائم في المنطقة.

وحول هذه التصريحات قال المحلل السياسي التركي، الدكتور فراس رضوان أوغلو لـ" بلا قيود":

"إنه لا خلاف بين موسكو وأنقرة ولكن اختلاف على بعض النقاط وبما أن تركيا تدعم المعارضة كان لا بد للرئيس التركي من هكذا تصريح كدعم معنوي لهم على الأقل".

تفاصيل أوفى في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس