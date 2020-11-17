الانتخابات الأمريكية توتر العلاقة بين واشنطن وأنقرة

نناقش في حلقة برنامج "بلا قيود" اليوم: بومبيو يهدد أنقرة بتحالف أمريكي أوروبي ضدها، بوتين يوافق على إقامة منشأة بحرية روسية في السودان، السعودية تتطلع لتصبح دولة نووية، الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لغير المواطنين.

هاجم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تركيا إذ قال: "الإدارة الأمريكية وأوروبا بحاجة إلى العمل المشترك لمواجهة تصرفات تركيا في الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة الماضية وإنه يوافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن تصرفات أنقرة عدوانية للغاية".

وبهذا الخصوص قال المحلل السياسي التركي، فراس رضوان أوغلو، لـ" بلا قيود":

"إن تصريحات بومبيو تأتي نتيجة امتعاضه من التقارب التركي الروسي في قره باغ، وبسبب نتائج الانتخابات الأمريكية".

منشأة بحرية روسية في السودان

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إقامة منشأة بحرية روسية في السودان قادرة على إرساء سفن تعمل بالطاقة النووية، مما يمهد الطريق لأول موطئ قدم عسكري كبير لموسكو في أفريقيا منذ سقوط الاتحاد السوفيتي.

وخلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال المحلل السياسي وعضو الحزب الشيوعي السوداني، راشد أحمد:

"إن جميع القوى الوطنية في السودان ترفض إنشاء أي قاعدة عسكرية إن كانت روسية أو أمريكية أو صينية أو غيرها وإنه على روسيا تعزيز علاقتها مع السودان من خلال المشاريع الاقتصادية ودعمه في مشاريع التنمية وإعادة الاستقرار له".

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إعداد وتقديم: نغم كباس