البحرين وإسرائيل... مرحلة جديدة من العلاقات

نناقش اليوم في حلقة برنامج "بلا قيود": وزير خارجية البحرين يترأس وفدا إلى إسرائيل، الدول المانحة توجه تحذيرا شديد اللهجة للبنان، ترامب يعلن سحب بعض قواته من سوريا والعراق وأفغانستان، سوريا تفوز بالمركز الأول في مسابقة عالمية للروبوتات.

بدأ وفد بحريني رسمي برئاسة وزير الخارجية، عبد اللطيف الزياني، زيارة تاريخية إلى إسرائيل لبحث أطر توسيع نطاق التعاون، ولقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القدس بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وبهذا الخصوص قال الخبير بالشأن البحريني، فادي عاكوم لـ "بلا قيود":

"إن هذه الزيارة تأتي في إطار بدء مرحلة جديدة من العلاقات مع إسرائيل بما أن المقاومة لم تحرز أي تقدم في إنهاء الصراع مع إسرائيل، وأرى ان الأيام القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت".

الدول المانحة تهدد لبنان بالتخلي عنه

هددت الدول المانحة بالتخلي عن لبنان إذا لم يتخذ خطوات جديدة لإنقاذ البلاد وتشكيل حكومة تتمتع بالمصداقية لإصلاح الوضع في الدولة المفلسة وعلى وجه السرعة.

وحول هذه التهديد قال المحلل السياسي اللبناني، ميخائيل عوض لـ "بلا قيود":

"لدى لبنان جميع المقومات لرفض هذه الإملاءات الخارجية التي تخرق الدستور اللبناني وتمثل انقلابا على الانتخابات النيابية، والبدء بإصلاحات حقيقية وإلا سنتجه للانهيار الاقتصادي".

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إعداد وتقديم: نغم كباس