الكونغرس يعاقب الدول الخارجية المؤججة للصراع الليبي

نبحث في حلقة برنامج "بلا قيود": نتنياهو يسعى لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، إيران تبدأ بضخ اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي جديدة، الكونغرس يقر "قانون استقرار ليبيا".

أعلن مجلس النواب الأمريكي تمرير مشروع "قانون استقرار ليبيا" في سبيل فرض عقوبات على الجهات الخارجية التي تتدخل في الشأن الليبي.

وعن أهمية هذا القرار قال المحلل السياسي سوران بالاني لـ "بلا قيود":

"هذا القانون سيعاقب أولئك الذين يؤججون الصراع، ويدعمون المرتزقة والميليشيات خاصة تركيا، وسيتيح للولايات المتحدة القيام بدور أكثر فاعلية في الدبلوماسية لحل النزاع كما سيلغي جميع اتفاقيات حكومة الوفاق مع الجهات الخارجية لاسيما مع أنقرة".

نتنياهو يسرع بناء المستوطنات قبل رحيل ترامب

يسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبناء آلاف المستوطنات شمالي القدس قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب وسط رفض 40 نائبا بالكونغرس الأمريكي و6 دول أوروبية.

وحول هذا الموضوع قال لـ "بلا قيود" عضو الكنيست الإسرائيلي، محمد حسين كنعان:

"نتنياهو على عجالة من أمره في بناء المستوطنات قبل رحيل صديقه ترامب الذي دعمه في كل خطواته التي خرقت القانون الدولي، ومن المؤسف أن تكتفي الدول الأوروبية بالتنديد دون خطوة ملموسة في الأمم المتحدة، لكن نأمل بقدوم بايدن أن يكون هناك توافق أمريكي- أوروبي لاستئناف مفاوضات السلام".

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إعداد وتقديم: نغم كباس