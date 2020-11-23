المصالح الاستراتيجية تقرب تركيا من السعودية

نناقش في حلقة اليوم من برنامج "بلا قيود": الملك السعودي يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي، مشاورات ليبية في المغرب لحل الأزمة السياسية، الجيش السوري يبدأ عملية عسكرية واسعة في البادية، بدء محاكمة ساركوزي بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ.

أجرى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بعد توتر في العلاقات بين البلدين كما صرح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن العلاقات مع تركيا "طيبة"، وودية.

وحول هذا الاتصال وأهميته قال المحلل السياسي التركي، فراس رضوان أوغلو لـ "بلا قيود":"إنه يشكل انطلاقة لعودة العلاقات لشكلها الطبيعي قبل وصول الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض."

الجيش السوري يطلق حملة عسكرية واسعة في البادية

أطلقت قوات الجيش العربي السوري حملة عسكرية هي الأضخم من نوعها في بادية دير الزور لتمشيطها من خلايا تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) وبدعم من الطائرات الروسية.

وبهذا الخصوص قال المحلل السياسي، كمال جفا لـ"بلا قيود": "هذه العملية تأتي بعد الاستهداف المتكرر للتنظيم وبدعم أمريكي لقوات الجيش السوري التي تحمي الطرق الدولية والمنشآت الحيوية والعسكرية السورية في المنطقة... خاصة قوافل النفط والحافلات المدنية والشاحنات التجارية وتحمي المدنيين من عمليات الخطف".

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إعداد وتقديم: نغم كباس