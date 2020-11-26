الديري لـ"سبوتنيك": قانون الانتخاب الجديد سيدفع مسيحيي لبنان للهجرة

ناقشنا مع ضيوفنا في برنامج "بلا قيود" المواضيع الآتية: البرلمان الروسي يمد يد العون لنظيره الليبي، والأحزاب المسيحية في لبنان تعترض على مشروع قانون الانتخاب الجديد، وأمير قطر في أنقرة لتوقيع 8 اتفاقيات استراتيجية وعسكرية، واليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ما هو حال المرأة العربية؟

رفضت الأحزاب والكتل المسيحية اللبنانية مشروع قانون الانتخاب الجديد الذي ينص على جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة مع اعتماد النظام النسبي.

وحول الموقف المسيحي قال رئيس حزب المشرق اللبناني، فادي الديري لـ «بلا قيود»:

«هذا القانون إلغائي ويضرب التمثيل المسيحين ورأينا ما حدث في فلسطين والعراق، لذلك يجب توحيد الأحزاب والكتل المسيحية عند موقف واحد وحشد الدعم الدولي، وهذا القانون يضغط على المسيحيين من أجل الهجرة لكننا لن نهاجر ومتمسكون بأرضنا».

هل من مصالحة تركية-خليجية بمساع قطرية؟

تعتزم الدوحة توقيع 8 اتفاقيات استراتيجية وعسكرية مع أنقرة خلال زيارة أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني إلى تركيا.

وبحسب مسؤولين قطريين فإن الدوحة مستعدة للعب دور وسيط من أجل تحسين العلاقات بين تركيا والدول الخليجية.

وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي التركي، فراس رضوان أوغلو لـ «بلا قيود»:

«إن العلاقات التركية القطرية استراتيجية ولاغنى لكلا الطرفين عن بعضهما، وسيكون من مصلحة الجميع تعزيز العلاقات بين تركيا والإمارات والسعودية إن كان بالإمكان تحقيق ذلك».

الموضوعات كاملة في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس